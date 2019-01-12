Son Dakika Haberleri: Türkiye, Dost Arayanlar İçin Eşsiz Bir Dosttur"

Türkiye, Dost Arayanlar İçin Eşsiz Bir Dosttur"

1 saat önce

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Türkiye Cumhuriyeti, dost arayanlar için yeryüzünde eşsiz bir dosttur.

Türkiye, Dost Arayanlar İçin Eşsiz Bir Dosttur
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, " Türkiye Cumhuriyeti, dost arayanlar için yeryüzünde eşsiz bir dosttur. Türkiye Cumhuriyeti, dostluğunu isteyenler için dostunu asla yolda koymayacak, asla zorda bırakmayacak, eşsiz, fedakar bir dosttur." dedi.

Çelik, partisinin Kahramanmaraş ilçe belediye başkanı adaylarının tanıtımı için Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde düzenlenen programda, Türkiye'nin mazlumlara sahip çıkan bir ülke olduğunu söyledi.

Türkiye'nin bir fiziki sınırları bir de manevi sınırları bulunduğunu belirten Çelik, "Dünyada nerede şehitliğimiz varsa orası bizim manevi sınırımızdır. Tarihin ve coğrafyanın üstümüze yüklediği bu mükellefiyetten kaçamayız. Biz kendi ülkemizi düşündüğümüz kadar bu coğrafyaları da düşünen bir milletiz. Tarih bizi buraya çağırır. Coğrafya bizi buraya çağırır." diye konuştu.

ABD'nin Suriye'den çekileceğini açıklamasının ardından birtakım gelişmelerin meydana gelmeye başladığını dile getiren Çelik, şöyle devam etti:

"Orada PKK, PYD vasıtasıyla kurabilecekleri devletlerle milli güvenliğimize bir tehdit oluşturabileceklerini sanıyorlar. Buradan, Maraş'tan bir kere daha söylüyoruz, Türkiye Cumhuriyeti'ne karşı Suriye'nin kuzeyinde tehdit oluşturmaya kalkanlara karşı Maraşlının sözüyle söylüyorum, asla müsaade etmeyeceğiz, asla geçit vermeyeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti, dost arayanlar için yeryüzünde eşsiz bir dosttur. Türkiye Cumhuriyeti, dostluğunu isteyenler için dostunu asla yolda koymayacak, asla zorda bırakmayacak, eşsiz fedakar bir dosttur. Türkiye coğrafyasının etrafında, Suriye topraklarında, Türkmenler, Araplar, Kürtler ve bütün kardeş halklar dost istiyorlarsa onların yegane dostu Türkiye Cumhuriyetidir.

Etrafımızda olup biteni görüyoruz. Etrafımızda terör örgütleri vasıtasıyla 'DEAŞ'a karşı mücadele ediyoruz' diyerekten PKK'ya, PYD'ye, YPG'ye, Suriye'de bir siyasi oluşum meydana getirmek istedikleri, bir devletçik kurdurmak istedikleri, orayı bir terör bölgesi yaptırmak istediklerini görüyoruz ama Türkiye Cumhuriyeti buna müsaade etmeyecektir. Türkiye Cumhuriyeti kendi milli güvenliği adına buna müsaade etmeyecektir."

- "Cumhur İttifakı'nın sandıklara damga vurması gerekiyor"

Yerel seçimlere değinen Çelik, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçildikten sonraki ilk yerel seçim olacak 31 Mart seçimlerini iki açıdan önemli bulduğunu belirtti. Çelik, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçtikten sonra bu sistemin millet odaklı, halk odaklı kazanımlarının yerel yönetimlerde de görülebilmesi için şehirlerde de görülmesi için 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'nın en güçlü şekilde sandıklara damga vurması gerekiyor. 31 Mart akşamı televizyonlarda Türkiye haritası görüldüğü zaman Cumhur İttifakı'nın rengiyle boyanması gerekiyor. O zaman bilin ki Türkiye'nin sadece bir yerel seçimde başarı kazanmış, yerel seçimde önü açılmış olmayacak, Türkiye'nin dış politikadaki kuvveti de artacak. Türkiye ekonomisinin güçlenmesi için dışarıdan gelen yabancı sermayeye de bu bir istikrar mesajı olacak. Bu istikrar sayesinde dışarıda görev yapanlar görevlerini daha büyük bir güçle yapacak. Türkiye'nin cazibesi daha da artacak. Şehirlerimiz önümüzdeki 100 yıla hazırlanırken, dünyada bütün şehirler aktör olurken, bundan bizim şehirlerimiz de Maraşımız da nasibini alacak."

Çelik, 31 Mart akşamı Maraş'ın tamamında Cumhur İttifakı'nın zaferini ilan edeceklerini belirterek, "Maraşlı Türkiye'nin istikrarına en çok destek veren, Türkiye'de bir sorun olduğu zaman, Türkiye'nin bir büyük meselesi olduğu zaman ilk önce çıkan illerimizden biridir. Partimiz kurulduğu günden beri de en güçlü desteği Maraşımızdan alıyoruz." diye konuştu.

Ömer Çelik, programın ardından Kahramanmaraş Valiliği ve Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 05:51 Kaynak: AA

Suriye, Türkiye, Politika
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