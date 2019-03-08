Türkiye Dostlarını Geri Kazandık'

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın kiraladığı 3.2 numaralı salonun dışında 25 numaralı salonda da Türk turizminin tanıtımı gerçekleştirildi.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nın kiraladığı 3.2 numaralı salonun dışında 25 numaralı salonda da Türk turizminin tanıtımı gerçekleştirildi. Türkiye standında bu yıl turizmle birlikte kültürel ve tarihi unsurlar da öne çıktı. Bakanlığın desteğiyle 'Türkiye Kokusu' adı altında Türkiye'de üretilen organik kokular için de stant kuruldu. Fiolas'ın tamamen Türk markasıyla ürettiği ürünler, ziyaretçilerin büyük ilgisini çekti. Bu yıl hayli renkli ve hareketli olan Türkiye standında Şef Mehmet Yalçınkaya'nın kurulan mutfakta yaptığı yemek şovları da çok beğenildi.







KALİTENİN FARKINDALAR: Antalya, Bodrum, İstanbul ve Berlin'de hizmet veren Titanic Oteller zinciri, bu yıl daha büyük bir stant açtı. Dört kentte 14 oteli bulunan Titanic Oteller Grubu'nun sahipleri Muzaffer Aygün ile Aytaç Aygün (solda) Türkiye'nin Alman turistler için dünyanın en cazip ülkesi olduğunu söylediler. Aytaç Aygün, "Bizim otellerimiz 2016 ve 2017 yılında yaşanan krizden de açıkçası fazla etkilenmedi. Hizmet kalitemizi bilen Alman misafirlerimiz bu yıl da büyük ilgi gösteriyor. Mayıs ayında grubumuza kattığımız Titanic Mardan Palace da hizmete açacağız. Turizm gelirleri Türkiye için önemli. Biz de burada ülkemizin ekonomisine katkı sunmanın heyecanını yaşıyoruz" dedi.



ANTALYA'YA 15 MİLYON YOLCU: ITB'de 30 yılı aşkın süredir sürekli tanıtım yapan Barut Otel, bu kez ilk defa kendi özel stantlarını kurdu. Daha önce bakanlık bünyesinde kurulu stantlarda tanıtım yaptıklarını söyleyen Barut Otel Satış ve Pazarlama Müdürü Okşan Esmen, şunları söyledi: "Tur operatörleriyle ve acentelerle verimli görüşmelerimiz oldu. Geçen yıla göre yüzde 30 daha fazla ön rezervasyon aldık. Misafir sayımızın da bu oranda artmasını bekliyoruz. Antalya'ya 2016'da 6 milyon yolcu gelirken, bu rakam geçen yıl 12 milyon oldu. Bu yıl beklentimiz 15 milyon civarında. Alman turistleri yeniden kazandık."



TÜRKİYE KOKUSU: İstanbul'daki yeni havaalanının kokusunu yaratan Fiolas, aynı kokuyu Berlin'e de taşıdı. Bakanlığın özel davetiyle fuarda ilk kez 'Türkiye' kokularının tanıtımı da yapıldı. Fiolas kokularının yaratıcısı Fulya Gündoğdu, "Tamamı organik 'Türkiye' kokusu yarattık. Kurumlara yönelik çalışıyoruz. Amacımız, Türkiye'yi ziyaret edenlerin kendileriyle birlikte 'Türkiye' kokusunu da götürmelerini sağlamak. Bu koku onlarda Türkiye'nin izini bırakacak" dedi.



İYİ DEĞERLENDİRMELİYİZ: Marmaris bölgesinde bulunan Martı Otel Genel Müdürü Fırat Kaya, hem fuardan hem de gösterilen ilgiden memnun olduklarını söyledi: "Rezervasyonlar memnuniyet verici. Türk turizmi açısından sıkıntılı dönemler geride kaldı. Şimdi iyi bir fırsat yakaladık. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Hizmetimiz ve servisimiz üst düzeyde. Eğitimli, kaliteli personelimiz var. Bunu öne çıkararak kazandığımız turistlere yenisini eklemenin çabası içindeyiz. Türkiye, turizm açısından ciddi bir alt yapıya sahip. Bizim yapacağımız, şimdi elimizdekini kaybetmeden üstene koymak."



AFRODİSİAS, YENİ EFES OLACAK: Fuarda Aydın'ın tarihi ve kültürel zenginlikleri de tanıtıldı. Kentin tanıtım faaliyetlerini, Aydın Valiliği Avrupa ve Dış İlişkiler Bürosu sürdürdü. UNESCO tarafından 2017'de Dünya Mirası Listesine alınan Afrodisias'ın yeni bir Efes olacağını söyleyen koordinatör Reyhan Türkmen, "Ara Güler'in yolunu kaybetmesi sonucu tesadüfen bulduğu Afrodisias'ın tanıtımını yapıyoruz. Bize göre burası, Türkiye'nin yeni bir Efes'i olacak. Herkesin gelip yerinde görmesini sağlamak istiyoruz. Afrodisias'ı turizme kazandırmak amacındayız. Alman Seyahat Acenteleri Birliği ile görüştük. Uzak doğu ülke acenteleriyle de görüşmelerimiz oldu" dedi.



BODRUM ALMAN TURİSLERİN ADRESİ OLACAK: Bu yıl Bodrum'un tanıtım faaliyetlerini yine Bodrum Tanıtma Vakfı yürüttü. Vakfın Genel Sekreteri Cemil Bayraktar ve vakıf üyesi Perihan Şahin, Alman turistlerinin Bodrum'a yöneldiğini söyledi. Bayraktar, "2017'de 30 bin Alman turist gelirken, 2018'de bu rakam 81 bin olarak gerçekleşti. 2019'da ise altı basamaklı rakamlara ulaşacağımızı umuyoruz. Almanya'dan direkt uçuşların olması Bodrum'a önemli katkı sunacak. THY, nisan ile ekim ayları arasında Almanya'dan haftada dört direkt uçuş gerçekleştirecek" dedi.



TÜRKİYE DOSTLARINI YENİDEN KAZANDIK: Side Royal Hotel Genel Müdürü Aydoğan Çetin, Türkiye'ye yönelik turist sayısında son iki sezonda gözle görülür bir artışın olduğunu söyledi: "Tur operatörleri iki yıl öncesine göre bizden indirim taleplerinde bulunmuyor. Çünkü çekim merkezi olduk. Şimdi biz onlara taleplerimizi iletiyoruz. Alman pazarında bu yıl ciddi bir artış var. Türkiye dostu misafirleri yeniden kazandık."



BAKANLA YEMEK ŞOVU: Türkiye standında bu yıl mutfak da kuruldu. Aşçı Mehmet Yalçınkaya, beş gün boyunca günün farklı saatlerinde Türk yemeklerini tanıttı. Tanıtıma, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Ersoy da katıldı. Yapılan yemekler ve hazırlanan tatlıların tadına bakan Ersoy, Yalçınkaya'yı tebrik etti. Yalçınkaya, siyez buğdayı ve Trakya kuzusuyla pilav pişirdi, fıstıklı baklava açtı.

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