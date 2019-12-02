Son Dakika Haberleri: Türkiye, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda iki altın madalya kazandı
Son Dakika Dünya Türkiye, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda iki altın madalya kazandı - Son Dakika Dünya

Türkiye, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda iki altın madalya kazandı

6 saat önce

Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazandı.

Türkiye, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda iki altın madalya kazandı, System.String[]

Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazandı.


Portekiz'in Guimaraes kentindeki şampiyonada milli sporcu, finalde ev sahibi ülkeden Corte Diogo'yu 4-2 yenerek, Türkiye'ye bu alanda ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.

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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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