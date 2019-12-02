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Türkiye, Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda iki altın madalya kazandı
6 saat önce
Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazandı.
Down Sendromlular Dünya Judo Şampiyonası'nda T23 kategorisi erkekler 81 kiloda Talha Ahmet Erdem, altın madalya kazandı.
Portekiz'in Guimaraes kentindeki şampiyonada milli sporcu, finalde ev sahibi ülkeden Corte Diogo'yu 4-2 yenerek, Türkiye'ye bu alanda ilk dünya şampiyonluğunu getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
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