Türkiye Drift Şampiyonası'nın son ayağı İzmir'de yapılacak

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) himayesinde Drift Otomobil Sporları Kulübü tarafından düzenlenen "2019 Apex Masters Türkiye Drift Şampiyonası"nın 4. ve son ayak yarışı, hafta sonu İzmir Ülkü Park Yarış Pisti'nde gerçekleştirilecek.

TOSFED'den yapılan yazılı açıklamaya göre, yurt dışından da konuk sporcuların katılacağı yarışlar, 26 Ekim Cumartesi günü idari ve teknik kontrollerle başlayacak. Aynı gün gerçekleştirilecek antrenman ve sıralama turlarının ardından en iyi 16 pilot belirlenecek.

Motor güçleri 700 beygire kadar ulaşan otomobillerin mücadele edeceği yarış, 27 Ekim Pazar günü saat 12.00'de pilot tanıtım seremonisi ile başlayacak. İkili eşleşmelerle devam edecek organizasyon final eşleşmeleri ile son bulacak.

İzleyiciler, "Drift Taksi" çekilişi ile yarış araçlarının sağ koltuğunda drift heyecanına ortak olabilecek.