Son Dakika Haberleri: Türkiye Drone Şampiyonası Çanakkale'de devam ediyor
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Türkiye Drone Şampiyonası Çanakkale'de devam ediyor

1 saat önce

- Türkiye Drone Şampiyonası Çanakkale'de devam ediyorÇANAKKALE - Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan ve TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ikinci etabı Çanakkale-Ayvacık-Behram Yolu üzerinde ATİ Havacılık Köyü'nde devam ediyor.

- Türkiye Drone Şampiyonası Çanakkale'de devam ediyor
ÇANAKKALE - Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan ve TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ikinci etabı Çanakkale-Ayvacık- Behram Yolu üzerinde ATİ Havacılık Köyü'nde devam ediyor.
Dün başlayan festivalin ikinci gününde drone pilotları yeteneklerini sergileyerek, drone meraklılarına unutulmaz anlar yaşattı. Çanakkale ATİ Havacılık Köyü'nde özel olarak hazırlanan parkurda pilotlar tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla mücadele ediyor. Festival finalinde dereceye giren yarışmacılar, 17-22 Eylül tarihleri arasında İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenecek olan TEKNOFEST 2019'un ev sahipliğindeki Dünya Drone Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek.
Göksel Kervancı: "Bu sene de yine 32 ülke ve 64 yabancı sporcu olacak"
Düzenlenen organizasyon ile ilgili görüşlerini paylaşan Drone Yarışçıları Spor Kulübü Başkanı Göksel Kervancı, yarışmalar hakkında bilgiler vererek, "Çanakkale'nin Assos bölgesindeyiz. İkinci etap yarışlarını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin farklı illerinden 32 profesyonel pilot burada bizlerle birlikte. İki ayağın ardından, finali de Sultanahmet'te yaptıktan sonra Drone Milli Takımı oluşturulacak. Buna ek olarak bu yarışmanın sonundaki ilk iki arkadaşımız da Dünya Drone Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. Dünya Drone Şampiyonasını biz geçen sene TEKNOFEST kapsamında İstanbul'daki yeni havalimanında yaptık. Benzeri görülmemiş bir büyüklükte bir şampiyona oldu. 30'a yakın ülkeden toplam 64 sporcu katıldı. Bu sene de yine 32 ülke ve 64 yabancı sporcu olacak. Bunun da 2 tanesi Türk olacak. Bunu da biz gerçekleştiriyoruz Türkiye olarak" şeklinde konuştu.
Türkiye Drone Şampiyonası Çanakkale'de devam ediyor
Haber Yayın Tarihi : 30.06.2019 03:20 Kaynak: İHA
Ayvacık, Çanakkale, Türkiye, Yerel
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