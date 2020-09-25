Türkiye Drone Şampiyonası Finali Rumkale'de başladı - Son Dakika

Türkiye Drone Şampiyonası Finali Rumkale'de başladı
Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında Türkiye Drone Şampiyonası Finali başladı.
Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında Türkiye Drone Şampiyonası Finali başladı.
Milli Teknoloji Hamlesi sloganıyla yola çıkan ve Türkiye'nin teknoloji üreten bir topluma dönüşmesini hedefleyen TEKNOFEST, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, önde gelen teknoloji şirketleri, kamu kurumları, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde gerçekleştiriliyor.
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