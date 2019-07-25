Son Dakika Haberleri: Türkiye drone şampiyonası Kapadokya'da yapılacak
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Türkiye drone şampiyonası Kapadokya'da yapılacak

10 dakika önce

Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonasının üçüncü etabı 27-28 Temmuz tarihlerinde Kapadokya'da gerçekleştirilecek.

Türkiye drone şampiyonası Kapadokya'da yapılacak, System.String[]
Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonasının üçüncü etabı 27-28 Temmuz tarihlerinde Kapadokya'da gerçekleştirilecek.

Ürgüp Cumhuriyet Meydanı Şölen Alanında 27-28 Temmuz tarihlerinde 10.00-18.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek Türkiye Drone Şampiyonası'nın üçüncü etabı için Kapadokya'da özel olarak hazırlanan parkurda, tasarım ve montajlarını kendilerinin yaptığı araçlarla mücadele edecek pilotlar, hız ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı tasarlanan araçlarla yarışacak. Türkiye Drone Şampiyonası'nın üçüncü etap yarışlarına Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 32 lisanslı pilotun katılacağı açıklanırken, finali İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda gerçekleştirecek şampiyona sonunda dereceye giren pilotların 17-22 Eylül'de düzenlenecek Türkiye'nin ilk havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'teki Dünya Drone Kupası'nda da Türkiye adına yarışacağı duyuruldu. Türkiye Hava Sporları Federasyonu onayı ve Kapadokya Üniversitesi Eşgüdümünde, Drone Yarışçıları Spor Kulübü Derneği ve Pilot Event işbirliği ile Nevşehir Valiliği, Ürgüp Kaymakamlığı, Ürgüp Belediyesi, Ahiler Kalkınma Ajansı ve Nevşehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü destekleri ile Argeus Travel, Kayakapı Premium Cave, Ezel Havacılık ve Birge Turizm A.Ş. ile Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, BAYKAR, Türk Hava Yolları ve Robit Sponsorluğunda Nevşehir Ürgüp'te düzenlenecek drone yarışları Nevşehirlilere heyecan dolu bir hafta sonu yaşatacak. - NEVŞEHİR
Kapadokya, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:45 Kaynak: İHA
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