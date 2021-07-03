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Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı başladı - Son Dakika

Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı başladı

03.07.2021 13:56

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı Elazığ'da başladı.

Anadolu Ajansının (AA) global iletişim ortağı olduğu TEKNOFEST İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında düzenlenen Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı Elazığ'da başladı.

İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışmaları Merkezi'ndeki birinci etap yarışlarına, Türkiye'nin farklı illerinden 32 drone sporcusu katıldı. Sporcular, özel hazırlanan parkurda, dereceye girmek için kıyasıya yarıştı.

Yarışmada, saatte 200 kilometre hıza ulaşan ve manevra kabiliyeti yüksek, tamamen kullanıcının kumanda yeteneğine dayalı tasarlanan araçlar yer aldı.

Vali Erkaya Yırık, burada yaptığı konuşmada, şampiyonanın ilk etabının Elazığ'da düzenlenmesinin büyük önem taşıdığını söyledi.

Elazığ'ın son zamanlarda yaşadığı afetler nedeniyle yıprandığını kaydeden Yırık, "24 Ocak 2020'de deprem yaşadığında belki herkes için hayat durmuştu. Ama artık bugün geldiğimiz noktada depremi unutacak, geleceğe daha güvenle bakacak günlere yaklaştığımızı görüyoruz." diye konuştu.

Vali Yırık, "Burada yapılan çalışmalar, bu ülkenin milli teknoloji hamlesinin çok güçlü ve önemli adımlarını oluşturacak. Dün gıpta ettiğimiz ülkelerdeki çalışmaları, bu ülkede son 20 yıldır görmeye başladık. Çok şükür artık bundan dönüş yok." ifadelerini kullandı.

"Ülkenin gençleri her işin en iyisini yapacak potansiyele sahip"

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Genel Müdürü Ömer Kökçam da şampiyonanın TEKNOFEST kapsamında düzenledikleri önemli yarışmalardan biri olduğunu söyledi.

Etkinliğin ilk etabını Elazığ'da gerçekleştirdiklerini anlatan Kökçam, "Buradaki 32 sporcudan 24'ü ağustosta İzmir'de gerçekleştireceğimiz ikinci etaba katılacak. Daha sonra seçilecek 16 sporcumuz da TEKNOFEST İstanbul'daki yarışa katılacak. Onlar arasından seçilen 2 sporcumuz ise Türkiye adına Dünya Drone Şampiyonası'nda katılacak." bilgisini verdi.

Ülkenin gençlerinin her işin en iyisini yapacak potansiyel ve kapasiteye sahip olduğunu vurgulayan Kökçam, şunları kaydetti:

"Yapmamız gereken tek şey destek olmak, önlerini açmak. Bu yıl biz her alanda yarışma koyma adına çok büyük çaba içerisinde olduk. Tarım, turizm, sağlık, yapay zeka gibi toplamda 35 farklı alanda yarışmalarımız var. Bu sene halen devam eden başvurularımız olmasına rağmen 44 binin üzerinde takım başvurusu aldık. 44 bin takım demek, ortalama 5'er kişiden 200 bin genç ve insan demek. 200 bin kişinin bugün ülkemizde bu işlerle haşır neşir olduğunu düşünmek bile çok büyük bir gurur."

Şampiyonanın ilk etabı, yarın yapılacak final yarışlarıyla sona erecek.

Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı başladı
Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı başladı
Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı başladı
Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı başladı
Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı başladı
Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı başladı
Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı başladı
Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı başladı
Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı başladı

İstanbul, Türkiye, Elazığ, Drone, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye Drone Şampiyonası'nın ilk etabı başladı - Son Dakika


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