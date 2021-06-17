Türkiye, dün her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre dünyadaki en yüksek rakama ulaştı - Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek sayıya ulaşıldığını bildirdi.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünkü en iyi performans Türkiye'nin. Dün, her 1 milyon kişide günlük aşılama sayısına göre, dünyadaki en yüksek aşılama sayısına ulaştık. 47 bin kişilik aşı ordumuzdan bugün daha da iyi bir sonuç bekleyin." ifadelerini kullandı.