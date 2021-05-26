Türkiye, Dünya Bankası ile birlikte deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyelini ölçecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Alparslan Bayraktar, Türkiye'nin deniz üstü rüzgar enerjisi potansiyelinden faydalanmak üzere Dünya Bankası ile saha hazırlık ve ölçüm çalışmalarını yürüteceğini bildirdi.

Bayraktar, Dünya Bankası ev sahipliğinde dijital ortamda düzenlenen Avrupa Birliği (AB) IPA 2 Enerji Sektörü Teknik Yardım Programı Faz 2 Projesi kapanış konferansında yaptığı konuşmasında, küresel enerji dönüşümünde somut başarılara imza atabilmek için Türkiye'nin uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliğini sürdürdüğünü dile getirdi.

Bu kapsamda Bakanlık olarak özellikle son 10 yılda yenilenebilir enerji, enerji verimliliği ve AB ile entegrasyon çalışmalarına önem verdiklerini kaydeden Bayraktar, şu bilgileri paylaştı:

"AB ile mali iş birliğimiz çerçevesinde katılım öncesi yardım aracı IPA ile enerji sektöründe birçok ortak program yürütüyoruz. Bu kapsamda 2007'den bu yana enerji sektöründe 106 milyon avro tutarında teknik yardım ve altyapı projelerini yürütmekteyiz. 2017'de kapanışını yaptığımız Faz 1 programı kapsamında KOBİ'ler, hizmet sektörü binaları ve belediyelerin enerji verimliliği finansmanına erişimleri kolaylaştırıldı ve toplam 430 milyon dolar değerinde yatırıma destek olundu. Faz II programı sonuçları kapsamında, 2017-2020 döneminde 4,8 milyar dolar yatırım yapıldı. Toplamda 1,2 milyar dolar tasarruf sağlanırken, 10 milyon ton karbon emisyonu azaltımı gerçekleştirildi."

Bayraktar, Dünya Bankası ile Faz 3 ve Faz 4 programları kapsamında iş birliğine devam ettiklerini belirterek, "Faz 3 kapsamında hanelerde enerji verimliliği, elektrik iletiminde planlama ve Ar-Ge çalışmaları, doğal gaz piyasasında rekabet ve şeffaflığın artırılması ve LNG terminallerinde atık gaz geri kazanımı gibi yeni projelerimizi hazırladık. Faz 4 kapsamında ise deniz üstü (offshore) rüzgar enerjisi potansiyelimizden faydalanmak üzere saha hazırlık ve ölçüm çalışmalarımız yürütülecek." diye konuştu.

Bu çalışmalara ek olarak 2021-2027 yıllarını kapsayan IPA 3 döneminde enerji teknolojilerinin yerlileştirilmesiyle inovasyon ve dijitalleşme temelli akıllı altyapıların kurulmasına yönelik projeleri hayata geçirmek için çalışmaları sürdürdüklerini kaydetti.

Rüzgar enerjisinde entegre fabrika hedefi

Bayraktar, Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde enerji sektöründe gösterdiği performansa değinerek, bu dönemde yatırımların hız kesmediğini aktardı.

Geçen yıl Ankara'da devreye alınan tam entegre güneş paneli fabrikasının bir benzerini rüzgar enerjisinde de yapmayı hedeflediklerini belirten Bayraktar, "Böylece, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmalarımızın en önemli hedeflerinden olan teknolojinin yerlileştirilmesi, yerli insan kaynağı istihdamı, enerji teknolojilerinde Ar-Ge ve inovasyon yapılması için de önemli bir adım daha atmış olacağız." dedi.

Bayraktar, düşük karbonlu ekonomiye geçişte önemli bir kaynak olan doğal gazdaki yatırımlara hız verildiğini söyledi.

Geçen yıl Karadeniz'de keşfedilen 405 milyar metreküplük doğal gazın Türkiye için yeni bir sürecin başlangıcı olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu öncü keşfin ardından gelecek olumlu gelişmelerle ülkemizin enerji ithalatını dengelemeyi, fiyatların daha rekabetçi hale gelmesini ve tüketicilere daha uygun maliyetli enerji sunmayı hedefliyoruz. Doğal gaz piyasasında serbestleşme ve rekabeti daha ileri taşımak için de mevzuat çalışmalarımızı da bu yıl tamamlamayı planlıyoruz."

Dünya Bankası'ndan iş birliği mesajı

Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste T. Kouame ise 2014'ten beri AB Katılım Öncesi Yardım Aracı kapsamında, enerji sektörünün geleceğini şekillendirmek için Türkiye ile birlikte çalıştıklarını belirterek, "Enerji sektörünü ve yeşil dönüşümü güçlendirerek Türkiye'nin ekonomisini güçlendirme çalışmalarını desteklemeye kararlıyız. Türkiye'de sürdürülebilir, güvenli ve rekabetçi bir enerji geleceği inşa etmek için Dünya Bankası ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı arasında iş birliğinin güçlenerek devam etmesini bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

İletim sisteminde 225 milyon avroluk potansiyel

Türkiye'de ilgili kurum ve kuruluşlarda enerji verimliliği, yerel enerji piyasası ve uzun dönemli enerji planlama ile modelleme konularında teknik ve idari kapasitenin geliştirilmesi hedeflenen AB IPA Enerji Sektörü Teknik Yardım Programı Faz II Projesi kapsamında, 24 hidroelektrik santrali ve 1 termik santralde enerji verimliliği potansiyeli ve ön fizibilite çalışmaları gerçekleştirildi.

Ortalama türbin verimlilik potansiyelinin yüzde 2,3 olarak hesaplandığı proje kapsamında önerilen rehabilitasyon tedbirlerini uygulaması halinde, Elektrik Üretim AŞ'nin toplam elektrik üretiminde 2030'da 340 gigavatsaatlik bir artış sağlayabileceği tespit edildi.

İletim sisteminde verimlilik iyileştirmeleriyle yıllık yaklaşık 225,5 milyon avroluk toplam tasarruf potansiyeli belirlendi.