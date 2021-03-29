Türkiye, Dünya Kupası elemeleri üçüncü maçında Letonya karşısında - Son Dakika

Türkiye, Dünya Kupası elemeleri üçüncü maçında Letonya karşısında

29.03.2021 09:51
Türkiye, Dünya Kupası elemeleri üçüncü maçında Letonya karşısında, System.String[]

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında yarın Letonya'yı konuk edecek.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu üçüncü maçında yarın Letonya'yı konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Müsabakada, Polonya Futbol Federasyonundan hakem Daniel Stefanski düdük çalacak. Stefanski'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Konrad Sapela ve Michal Obukowicz yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Yunanistan'dan Aristotelis Diamantopoulos olacak.

Ay-yıldızlı ekip grubun ilk maçında İstanbul'da Hollanda'yı 4-2, ikinci maçında da İspanya'da Norveç'i 3-0 yendi. Altı puanı bulunan milli takım, aynı puana sahip Karadağ'ın önünde averajla lider durumda bulunuyor.

Letonya ise iki maç sonunda puanla tanışamadı.

Grubun diğer maçlarında ise Cebelitarık-Hollanda ve Karadağ-Norveç karşı karşıya gelecek.

Stat kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacak

A Milli Futbol Takımı'nın Atatürk Olimpiyat Stadı'nda Letonya ile yapacağı müsabakaya stat kapasitesinin yüzde 15'i oranında seyirci alınacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maça özel olarak gerçekleşecek uygulamada, UEFA ve TFF Sağlık Kurulu protokollerinde belirlenen tüm sağlık tedbirleri ile HES kodunun zorunlu olacağı belirtildi.

Aday kadro

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor), Altay Bayındır (Fenerbahçe), Gökhan Akkan (Çaykur Rizespor)

Savunma: Zeki Çelik (Lille), Caner Erkin (Fenerbahçe), Merih Demiral (Juventus), Ozan Kabak (Liverpool), Mert Müldür, Kaan Ayhan (Sassuolo), Çağlar Söyüncü (Leicester City), Umut Meraş (Le Havre), Abdülkerim Bardakcı (İttifak Holding Konyaspor)

Orta saha: Okay Yokuşlu (West Bromwich Albion), Taylan Antalyalı, Emre Kılıç (Galatasaray), Dorukhan Toköz (Beşiktaş), Ozan Tufan (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Yusuf Yazıcı (Lille), Halil Akbunar (Göztepe), Hakan Çalhanoğlu (Milan), Deniz Türüç (Medipol Başakşehir)

Forvet: Burak Yılmaz (Lille), Enes Ünal (Getafe), Kenan Karaman (Fortuna Düsseldorf), Cenk Tosun (Beşiktaş)

A Milli Futbol Takımı, Türkiye, Letonya, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Türkiye, Dünya Kupası elemeleri üçüncü maçında Letonya karşısında - Son Dakika Spor


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