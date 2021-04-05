Türkiye Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde "Otizme Mavi Işık Yak"tı! - Son Dakika

Türkiye Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde "Otizme Mavi Işık Yak"tı!

05.04.2021 11:34
Türkiye Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde

Tohum Otizm Vakfı'nın öncülüğünde, 2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Türkiye bir kez daha 'Mavi'ye büründü.

Otizme dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacı ile tüm dünyada eşzamanlı düzenlenen 'Otizme Mavi Işık Yak' kampanyası kapsamında ülkemizdeki önemli ikonik yapılar 2 Nisan'da mavi ışıkla aydınlatıldı. Ayrıca Tohum Otizm Vakfı'nın çağrısı ile duyarlı bireyler de sosyal medya hesapları üzerinden #otizmemaviışıkyak etiketi ile otizmin farkında ve onların yanındayız mesajlarını paylaştı.

Doğuştan gelen ve genellikle yaşamın ilk üç yılında fark edilen gelişimsel bir farklılık olan otizm tanısı 1985'de her 2.500 çocuktan 1'ine konulurken, bugün doğan her 54 çocuktan 1'i otizm tanısı aldığı tahmin ediliyor. Birleşmiş Milletler (BM) bu hızlı artışı tüm ülkelerin gündemine taşımak için 2008 yılında 2 Nisan'ı Dünya Otizm Farkındalık Günü olarak ilan etti. Bu anlamlı gün nedeniyle her yıl dünyanın dört bir yanında otizme dikkat çekmek ve farkındalığı artırmak amacı ile 'Mavi Işık Yak' (Light It Up Blue) kampanyası düzenleniyor. Tüm dünyada büyük ilgi gören kampanyanın Türkiye elçisi Tohum Otizm Vakfı öncülüğünde bu yıl da ülkemizde eşzamanlı olarak aralarında Fatih Sultan Mehmet, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Osman Gazi Köprüleri, Gaziantep Kalesi, Amasya Kalesi, Masal Şato, Pamukkale Travertenleri, Galata Kulesi'nin de bulunduğu birçok ikonik yapı mavi ışıkla aydınlatıldı. Ayrıca Tohum Otizm Vakfı'nın çağrısı ile insanlar mavi giyerek, sosyal medya hesapları üzerinden #otizmemaviışıkyak etiketi ile otizmin farkında ve onların yanında olduklarına dair mesajlar paylaştılar.

Ünlü İsimler Otizme Mavi Işık Yaktı!

Otizmin görülme sıklığı günümüzde çok büyük bir hızla artıyor. 1985 yılında her 2.500 çocuktan 1'ine otizm tanısı konulduğu tahmin edilirken, günümüzdeher 54 çocuktan 1'inin otizm tanısı aldığı tahmin edilmektedir.Bu gerçeğe dikkat çekmek için yapılan çağrıya kayıtsız kalmayan Seda Sayan, Çağla Şikel, Pınar Altuğ Atacan, Ebru Karaduman, Kalben, Gözde Atasoy, Damla Can, Tan Taşçı, Cemre Kemer, Gözde Atasoy, Başak Gümilcilenoğllu, Deniz Baysal, Ahsen Eroğlu, Engin Hepileri, Alina Boz, Doğukan Manço, Ebru Şallı, Nur Tuğba Algül, Damla Sönmez, Alp Navruz, Alina Boz, Serhat Teoman, Özge Özaçar, Murat Aygen, Ebru Cündübeyoğlu, Itır Esen, Siren Ertan, Ayça Erturan, Çiçek Dilligil, Jessica May, Burak Deniz gibi pek çok ünlü isim Tohum Otizm Vakfı tarafından başlatılan kampanyaya destek oldu.

Türkiye "Otizme Mavi Işık Yak"tı, otizm farkındalık hareketinin parçası oldu.

Erken tanı ve yoğun sürekli eğitimle, otizmli bir çocuğun yeniden doğacağına vurgu yapan Tohum Otizm Vakfı Genel Müdürü Suat KARDAŞ, "'Otizm farkındalığında neredeyiz?' sorusunun cevabını bulmak amacıyla yola çıktığımız ve 3.'sünü gerçekleştirdiğimiz "Türkiye'deki Bireylerin Otizm Algısı ve Bilgi Düzeyi" araştırması, farkındalığın yıllar içinde arttığını ancak araştırma sonuçlarının tüm umut vericiliğine rağmen otizmin belirtileri ile erken tanı ve eğitimin önemi konusunda farkındalık çalışmalarının artırılmasının kritik olduğunu gösteriyor. Bu anlamda 'Otizme Mavi Işık Yak' kampanyasına destek olmak için 2 Nisan günü mavi giyip, #otizmemaviışıkyak etiketi ile sosyal medya paylaşımları yaparak otizmlilere ışık olan, otizmi gündeme taşıyarak Türkiye'nin otizme bakışının dönüşmesine, otizmli bireylerin daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunan herkese, kurum ve kuruluşlara desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Nisan ayı boyunca yapacağımız farkındalık çalışmalarında yanımızda olmalarını diliyoruz."dedi.

Türkiye Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde Otizme Mavi Işık Yak tı!

Türkiye, Nisan, Tohum, Otizm, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Türkiye Dünya Otizm Farkındalık Günü'nde 'Otizme Mavi Işık Yak'tı! - Son Dakika


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