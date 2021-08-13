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Türkiye Dünya Sıralamasında On Altıncı Sırada - Son Dakika

Türkiye Dünya Sıralamasında On Altıncı Sırada

13.08.2021 08:25
Türkiye Dünya Sıralamasında On Altıncı Sırada, System.String[]

Uluslararası Basketbol Federasyonu FIBA, Tokyo 2020 Olimpiyat Oyunları'nın tamamlanmasının ardından, yeni dünya sıralamasını açıkladı

. Bir önceki sıralamada 15'inci sırada yer alan Türkiye, Olimpiyat Oyunları'na katılamayınca 16'ncı sıraya geriledi.

Sıralamada Amerika Birleşik Devletleri zirvedeki yerini korurken, İspanya ikinci, Avustralya ise üçüncü sırada yer almaya devam etti.

Sıralamada 12 basamak yükselen Slovenya, 16'ncı sıradan dördüncülüğe yükseldi. Slovenya'nın bu sıçrayışında Olimpiyat Elemeleri ve Olimpiyat Oyunları'na 16'ncı sıradan katılmaları ve her iki etkinlikte de kendilerinden üst sıralarda yer alan takımları büyük farklarla yenerek, daha fazla puan kazanmaları etkili oldu. Puanlama sistemi takımların sıralamalarındaki farka göre puan verdiğinden, Slovenya daha üst sıradaki takımlara karşı kazanarak daha fazla puan aldı.

Aynı ilke, sıralamada sırasıyla altı ve iki basamak yükselen Almanya ile İtalya için de geçerliydi. Daha önce 10'uncu sırada yer alan Olimpiyat Elemeleri kazananı ve Olimpiyat Oyunları çeyrek finalistlerinden olan İtalya 8'inci sıraya yükselirken, Split'teki Olimpiyat Elemeleri'nin kazananı ve yine Olimpiyat Oyunları çeyrek finalistlerinden olan 17'nci sıradaki Almanya, 11'inci sırayı aldı.

Olimpiyat Oyunları'nı kaçıran Litvanya bir sıra gerileyerek 9'uncu sıraya düşerken, Yunanistan da dört sıra gerileyerek 10'uncu sıraya yerleşti.

Dünya sıralaması; iki Olimpiyat döngüsü (pandemi nedeniyle 2020 dikkate alınmadı) dahil olmak üzere sekiz yıllık bir rekabet dönemi olduğu için, Londra 2012 Olimpiyat Oyunları'nın sonuçları sıralamadan çıkarıldı, Rio 2016 Olimpiyat Oyunları'nın sonuç ağırlıkları ise 0,75'ten 0,5'e çıktı.

FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nda ilk 20 sıra şu şekilde:

1- ABD 765,2 puan

2- İspanya 722,4 puan

3- Avustralya 690,5 puan

4- Slovenya 675,9 puan

5- Fransa 670,5 puan

6- Sırbistan 665,9 puan

7- Arjantin 655,3 puan

8- İtalya 649,3 puan

9- Litvanya 647,4 puan

10- Yunanistan 633,3 puan

11- Almanya 597,6 puan

12- Çekya 579,5 puan

13- Polonya 563,2 puan

14- Rusya 534,3 puan

15- Brezilya 532,5 puan

16- Türkiye 487,7 puan

17- Venezuela 479,6 puan

18- Kanada 478,5 puan

19- Porto Riko 460,4 puan

20- Dominik Cumhuriyeti 455,2 puan

Nike tarafından sunulan FIBA Erkekler Dünya Sıralaması'nın tam ülke listesine ulaşmak için tıklayınız.

Olimpiyat, Slovenya, İspanya, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Türkiye Dünya Sıralamasında On Altıncı Sırada - Son Dakika


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