"Türkiye dünya turizmi açısından başarılı bir model"
28 dakika önce
Angola Turizm Bakanı Angela Bragança, "Türkiye turizm açısından birçok ülkeye örnek gösterilebilecek başarılı bir model. 1990'ların ortasına kadar ciddi anlamda bir yatırımı olmayan Türkiye, bugün turizm anlamında dünyada ilk 10'da yer alıyor.
Angola
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:03
Turizm Bakanı Angela Bragança, "Türkiye
turizm açısından birçok ülkeye örnek gösterilebilecek başarılı bir model. 1990'ların ortasına kadar ciddi anlamda bir yatırımı olmayan Türkiye, bugün turizm anlamında dünyada ilk 10'da yer alıyor." dedi.
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