Son Dakika Haberleri: "Türkiye dünya turizmi açısından başarılı bir model"
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"Türkiye dünya turizmi açısından başarılı bir model"

28 dakika önce

Angola Turizm Bakanı Angela Bragança, "Türkiye turizm açısından birçok ülkeye örnek gösterilebilecek başarılı bir model. 1990'ların ortasına kadar ciddi anlamda bir yatırımı olmayan Türkiye, bugün turizm anlamında dünyada ilk 10'da yer alıyor.

Angola Turizm Bakanı Angela Bragança, "Türkiye turizm açısından birçok ülkeye örnek gösterilebilecek başarılı bir model. 1990'ların ortasına kadar ciddi anlamda bir yatırımı olmayan Türkiye, bugün turizm anlamında dünyada ilk 10'da yer alıyor." dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 11:03 
Angola, Türkiye, Ekonomi
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