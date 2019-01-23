Türkiye Dünyada En Çok İnsani Yardım Yapan Ülke

Ordu Vali Vekili Adem Öztürk, Türkiye'nin, 2018 yılı Küresel İnsani Yardım Raporu'na göre 2017 yılında milli gelirine göre yaptığı 8 milyar dolar yardım ile dünyada en çok insani yardım yapan ülke olduğunu söyledi.

Ordu Vali Vekili Adem Öztürk, Türkiye'nin, 2018 yılı Küresel İnsani Yardım Raporu'na göre 2017 yılında milli gelirine göre yaptığı 8 milyar dolar yardım ile dünyada en çok insani yardım yapan ülke olduğunu söyledi.



Ordu İl Göç İdaresi Müdürlüğü ile Mülteci Destek Derneği tarafından 'Göç ve Mülteciler Konferansı'nda konuşan Ordu Vali Vekili Öztürk, dünyanın en zengin ülkesi ABD'nin 6,5 milyar dolar ile Türkiye'den sonra ikinci olduğunu belirterek, "Sonuç olarak dünyada geçen yıl yapılan toplam insani yardım 27,3 milyar doları bulurken, bunun yaklaşık üçte birini tek başına Türkiye sağlamıştır" dedi.



Vali Vekili Öztürk, şöyle konuştu: "Ordu'da bulunan yabancı uyruklu misafirlerimize daha iyi bir yaşam ve ülkemize uyum sağlamaları konusunda UNICEF, Dünya Gıda Örgütü, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Sığınmacılar ve Göçmenler Dayanışma Derneği gibi göç alanında Uluslararası çalışmalar yapan sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içinde çalışmaktayız. Biz bu alanda yaptıklarımızı zorunluluk olarak değil insani ve uluslararası bir sorumluk olarak görüyoruz. Göç çözülmesi gereken bir sorun değil yönetilmesi gereken bir gerçekliktir. Bu bakımdan, Milletimiz topraklarımıza sığınan göçmenleri bir rakam yahut istatistikten ibaret görmemiş, binlerce yıllık kadim Türk gelenek ve adetlerimiz ile diline, dinine, ırkına, bakmadan savaş ve zulümden kaçarak kendisine sığınan bu insanlarla hiç çekinmeden evini ve aşını paylaşmış, onlara ensarlık yapmıştır." - ORDU

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