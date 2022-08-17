ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Ağustos 2022 - Son Dakika
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ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Ağustos 2022

17.08.2022 10:48
ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Ağustos 2022

Türkiye, dünyadaki uzay yarışından geri kalmamak için yatırımlarını sürdürecekSanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Dünyada ülkeler arası rekabet artık sadece yeryüzünde olmuyor.

6 Nisan 1920

1- Türkiye, dünyadaki uzay yarışından geri kalmamak için yatırımlarını sürdürecek

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank:

"Dünyada ülkeler arası rekabet artık sadece yeryüzünde olmuyor. Uzayda ve havacılıkta çok ciddi bir rekabet var. Tam bağımsızlığın yolu aslında şu anda havacılıkta ve uzayda başarılı olmaktan geçiyor"

"(Uzay ve havacılık) Burada çok ciddi bir ekonomi var, bu ekonomiden gerekli payı alabilmek ve bunun yanında Türkiye'yi uzay yarışında geri bırakmamak için çalışmaya devam edeceğiz"

(Yunus Hocaoğlu/Erzurum) (Fotoğraflı-Görüntülü)

2- "Aile Diş Hekimliği" uygulaması 3 pilot ilde başlıyor

Sağlık Bakanlığınca koruyucu ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin genişletilmesi amacıyla aile diş hekimliği modeli Eskişehir, Kırşehir ve Karabük'te pilot uygulama olarak hayata geçirilecek

MHRS uygulaması üzerinden randevu alınabilecek sistemle özellikle çocuklar için önem taşıyan ağız ve diş sağlığı kontrollerinin kolayca yaptırılabilmesi sağlanacak

(Burcu Çalık/Ankara)

3- Öğrenciler "Gönüllü Hasat Projesi" ile gıda israfının önüne geçiyor

İzmir'de estetik kaygılarla sektörün ihtiyacını karşılamayan ürünler, "Gönüllü Hasat Projesi"ne katılan üniversite öğrencileri tarafından toplanarak ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci:

"Soframıza sahip çıkan çiftçilerimizi ve öğrencilerimizi kutluyorum. Gönüllü çiftçi ve öğrencilerimiz sektörün kullanımına uygun olmayan ürünleri hasat edip ihtiyacı olanlara ulaştırıyor, gıda israfını önlüyorlar"

(Zeynep Duyar Canlı/Ankara)

4- Marmara Depremi'nden sonra getirilen yapı denetim sistemi binalara güvence oldu

Yapı Denetim ve Deprem Mühendisliği Derneği Başkanı Nazmi Şahin:

"2000 yılından sonra ülkemizde gerçekleşen depremlerde yapı denetim sisteminde denetlen hiçbir bina yıkılmamıştır"

"Yapı denetimi bu kadar önemliyken, depremlerden sonra elde edilen sonuçlar ortadayken kamu binalarının da yapı denetimine tabi olması gerekiyor"

(Deniz Çiçek/Ankara)

5- Avrupa tarihinin en büyük doğal gaz krizlerinden birine hazırlanıyor

Avrupa, azalan Rus gazı arzı nedeniyle enerjide tüketim kesintisi kararları alırken, petrol ve kömür tedariklerinde yaşanan sıkıntılarla birlikte enerji güvenliği konusunda kıtayı zorlu bir kış sezonu bekliyor

Rusya Ulusal Enerji Güvenliği Fonu Genel Müdürü Konstantin Simonov: "Avrupa'nın fiyatları düşürmesinin tek bir yolu var. Enerji sektörünü politize etmeyi bırakıp normal ticarete geri dönmek"

Avrupa Politikaları Çalışmaları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Daniel Gros: "Avrupa'nın kısa vadede gaz üzerindeki fiyat baskısını azaltmak için yapabileceği hiçbir şey yok"

Rusya Hükümeti Finans Üniversitesi Öğretim Görevlisi Stanislav Mitrahoviç: "Enerji yoğun tesisler Avrupa'yı daha ucuz enerjiye sahip ülkeler için terk edecek"

(Emre Gürkan Abay/Moskova)

6- Özel Harekat personeline "enerji silahı" eğitimi

Ateşli silahla müdahalenin riskli olduğu uçak kaçırma ve uçak yolculukları sırasında oluşabilecek terörist saldırılarda kullanılmak üzere ilgili birimlere enerji silahı kullanımı ve taktiksel eğitimi verildi

100'den fazla ülke kolluk kuvveti tarafından tercih edilen TASER cihazları, saldırganların 7,5 metreden etkisizleştirilmesini sağlıyor, üretildiği andan itibaren tüm işlemleri kaydediyor

(Göksel Yıldırım/Ankara) (Fotoğraflı-Görüntülü)

7- "Hayalet avcılar"ın temizlenmesiyle 1,7 milyon su canlısı kurtuldu

Denizlerin Terkedilmiş Av Araçlarından Temizlenmesi Projesi kapsamında yaklaşık 96 milyon metrekarelik alan tarandı, 545 bin metrekare ağ ile 24 bin sepet, algarna ve benzeri sahipsiz av aracı sulardan temizlendi

Çıkarılan ağların bir kısmı belediyelere, bir kısmı da bölge çiftçilerine teslim edilerek çevreye zarar vermeyecek alanlarda değerlendirilmesi sağlandı

(Mustafa Çalkaya/Ankara)

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Kaynak: AA

Togo Cumhuriyeti, Mustafa Varank, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Ağustos 2022 - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 17 Ağustos 2022 - Son Dakika
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