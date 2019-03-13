Son Dakika Haberleri: Türkiye, Dünyanın En Büyük İkinci Yayıncılık Buluşmasında

Türkiye, Dünyanın En Büyük İkinci Yayıncılık Buluşmasında

1 saat önce

FRANKFURT'tan sonra dünyanın en büyük ikinci yayıncılık buluşması olan 48'inci Londra Kitap Fuarı, Olympia Sergi Merkezi'nde dün başladı.

Türkiye, Dünyanın En Büyük İkinci Yayıncılık Buluşmasında, System.String[]
FRANKFURT'tan sonra dünyanın en büyük ikinci yayıncılık buluşması olan 48'inci Londra Kitap Fuarı, Olympia Sergi Merkezi'nde dün başladı. 67 ülkeden bin firma ile 25 bin ziyaretçinin katılımıyla gerçekleştirilen fuarda Türkiye, 63 metrekarelik ulusal stand ile yer aldı. TEDA Projesi desteğiyle 61 yabancı dilde yayınlanan Türk edebiyatı eserlerinin yer aldığı Türkiye ulusal standında ayrıca 500'e yakın güncel yayın yer alıyor.

ODAK ÜLKE ENDONEZYA

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Türk kültürünü ve edebiyatını tanıtmak ve yayıncılık alanında iş birliğini geliştirmek üzere katıldığı fuarda, İstanbul Ticaret Odası (İTO) ile İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu da 100 metrekarenin üzerinde bir tanıtım standı açtı. Türkiye standının açılışını, Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın ile İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay yaptı. Bu yıl Endonezya'nın odak ülke olarak belirlendiği fuar 14 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.03.2019 11:50 

Londra, Türkiye, Güncel
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