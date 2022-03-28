'TÜRKİYE, DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜTEAHHİTLERİ LİSTESİNDE İKİNCİ' -- - Son Dakika
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'TÜRKİYE, DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜTEAHHİTLERİ LİSTESİNDE İKİNCİ' --

28.03.2022 16:30

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, toplam 1 kilo ağırlığındaki çok sayıda objeyi tarihi eser olduğunu iddia ederek 200 bin liraya satmak isteyen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı.

AFYONKARAHİSAR'ın Bolvadin ilçesinde, toplam 1 kilo ağırlığındaki çok sayıda objeyi tarihi eser olduğunu iddia ederek 200 bin liraya satmak isteyen 2 şüpheli, polis tarafından yakalandı. Ekipler, baskın sırasında etrafa saçılan objeleri elektrikli süpürgeyle topladı.

Afyonkarahisar'da polis ekipleri, Bingöl'den Bolvadin'e gelen iki kişinin, üzerinde haç işareti bulunan madeni para büyüklüğünde ve 1 kilo ağırlığındaki çok sayıdaki objeyi satacağı bilgisine ulaştı. Şüphelilerin anlaştıkları alıcıyla objeleri satmak için buluştukları sırada, ekipler baskın düzenledi. Polisi fark eden şüpheliler kaçmaya çalışırken, yanlarında bulunan objeleri etrafa saçtı. Şüphelileri yakalayıp gözaltına alan polis, etrafa saçılan objeleri de elektrikli süpürgeyle topladı.

Ele geçirilen objelerin gerçek olup olmadığının belirlenmesi için inceleme başlatılırken, 200 bin lira karşılığında satmak için Bingöl'den Bolvadin'e gelen G.S. ve A.Y.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

'TÜRKİYE, DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜTEAHHİTLERİ LİSTESİNDE İKİNCİ' --
'TÜRKİYE, DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜTEAHHİTLERİ LİSTESİNDE İKİNCİ' --
'TÜRKİYE, DÜNYANIN EN BÜYÜK MÜTEAHHİTLERİ LİSTESİNDE İKİNCİ' --

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Karahisar, Bingöl, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

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