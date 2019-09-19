Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Türkiye dünyanın en değerli topraklarının bulunduğu coğrafya. Bu nedenle şuanda sınır boylarında özellikle Suriye başta olmak üzere devletimizin ve milletimizin geleceğini teminat altına almak için mücadeleler veriliyor." dedi.

Vali Bilgin, kentteki bir restoranda, 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla gazilerle bir araya geldi.

Tüm gazilerin gününü kutlayan Bilgin, bu toprakların gazi ve şehitlerin kanlarıyla vatan olduğunu söyledi.

Türk milletinin tarihinin şanlı zaferlerle dolu olduğunu vurgulayan Bilgin, şehit ve gazilerin sayesinde görev yaptıklarını dile getirdi.

Vatandaşların da şehit ve gaziler sayesinde huzur ve sükunet içerisinde yaşamlarını rahat bir şekilde sürdürdüklerini anlatan Bilgin, şunları kaydetti:

"Milletimizin vefa örneğini gösterdiği güzel günde sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyorum. Bugünlerde de özellikle takip ediyorsunuzdur Fırat'ın doğusunda fiili olarak bir savaş durumu söz konusu. Yine gazilerimiz oluyor, şehitlerimiz oluyor. Türkiye dünyanın en değerli topraklarının bulunduğu coğrafya. Bu nedenle şuanda sınır boylarında özellikle Suriye başta olmak üzere devletimizin ve milletimizin geleceğini teminat altına almak için mücadeleler veriliyor."

Vali Bilgin, şöyle devam etti:

"Bu topraklarda yaşamak çok büyük bedeller gerektiriyor. Bu bedelleri de esas şehitlerimiz ve siz gazilerimiz ile onların aileleri ödüyor. Ateş düştüğü yeri yakıyor. Bizler ne kadar konuşsak da konuşmalarımız ne kadar kalpten ve içten olsa da bağrı yanan analarımızın ve babalarımızın o yüreklerindeki hissiyatı tam olarak hissetmemiz mümkün değil. Gaziliğin çok büyük bir şeref olduğunu, çok büyük bir onur olduğunu biliyoruz."

Bilgin, "Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın tam bağımsız Türkiye" diyerek konuşmasını sonlandırdı.