Türkiye dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak'ta bu yıl da zirvedeki yerini... - Son Dakika
Türkiye dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak'ta bu yıl da zirvedeki yerini...
Türkiye dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak'ta bu yıl da zirvedeki yerini korudu.
Türkiye dünyanın en seçkin turizm ve çevre ödüllerinden Mavi Bayrak'ta bu yıl da zirvedeki yerini korudu. İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyanın en çok mavi bayraklı 3'üncü ülkesi olan Türkiye'nin ödüllü plaj sayısı bu yıl 486 oldu. - ANKARA
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22.05.2020 17:09:15. #1.13#
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