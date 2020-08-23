"Türkiye dünyanın güzellik üssü oldu" - Son Dakika

"Türkiye dünyanın güzellik üssü oldu"

- "Türkiye dünyanın güzellik üssü oldu" "Medikal estetik yeni normalde büyük ilgi gördü" Dünya çapında kaliteli hekimleriyle medikal estetiğin en iyisi konumuna gelen Türkiye'nin dünyanın güzellik üssü haline geldiğini belirten Dr.

- "Türkiye dünyanın güzellik üssü oldu"

"Medikal estetik yeni normalde büyük ilgi gördü"

İSTANBUL - Dünya çapında kaliteli hekimleriyle medikal estetiğin en iyisi konumuna gelen Türkiye'nin dünyanın güzellik üssü haline geldiğini belirten Dr. Nedim Budakoğlu ve Şebnem Demir, "Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen misafirler hem turistlik bir tura çıkıyor hem de estetik yaptırıp ülkesine dönüyor" dediler.

Tüm sektörleri etkileyen koronavirüs salgını Türkiye'de medikal estetik sektörünü çok fazla etkilemedi. Mayıs ayı itibariyle kadınlar tarafından yoğunluk yaşanan kliniklerde adeta telefonlar kitlenme durumuna geldi. Pandemi öncesinde dünyanın dört bir yanından gelen turistler paket halinde aldıkları turlarla hem estetik operasyonları yaptırıyor hem de Türkiye'yi gezmiş oluyorlar.

"Pandemi döneminde evet kaygı oluşmuştu ama telefonlarımız kitlenme durumuna geldi"

Türkiye'nin sağlık turizm pazarı içinde çok önemli bir yerde olduğunu belirten Estesante kliniğin sahibi Şebnem Demir, "Avrupa ve Arap ülkelerinden talep çok oluyor. Ülkemizde ki saç ekimi ve plastik cerrahi doktorlarımızın her biri çok başarılı. Yurt dışından gelen turistler burada daha ucuza hizmet alıyorlar TL olarak ödeme yaptıkları için. Koronavirüs döneminde tüm önlemlerimizi aldık. Pandemi döneminde evet kaygı oluşmuştu ama telefonlarımız şimdi kilitlenme durumuna geldi. Mayıs ayından sonra çok fazla hastamıza hizmet vermeye başladık" dedi.

Medikal estetikte Türkiye'nin lider konumunu koruyabilmesi için ehli insanlara ve sıkı denetimlere ihtiyaç olduğunu belirten Şebnem Demir, "Hekim olmak için çok ciddi eğitimlerden geçmek gerekiyor. Bu yüzden güzellik merkezi gibi görülen işletmelerde bazı merdiven altı işlemler yapılıyor buda sektörümüzü hem yurt içinde hem de yurt dışında olumsuz etkiliyor. Bunların daha çok denetlenmesi ve bizim gibi kurumsal işletmelerin tercih edilmesi gerekiyor. Sağlık sektöründe güzel bir pay alıyoruz. Sağlık turizmindeki pasta gerçekten çok büyük ve zamana karşı yarışıyoruz. Türkiye artık güzellik üssü, sağlık cenneti sağlık turizmi için çok büyük bir potansiyel. Yapılması gereken doğru isimlere işlem yaptırmak. Yurt dışından gelenlerin çoğu kiminle karşılaşacaklarını bilemiyorlar. Mutlaka bu işlemler poliklinik çatısı altında yapılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Burada zaman zaman ünlülerin fotoğraflarıyla gelip bize danışanlar oluyor"

Tüketicilerin bilinçli olmasını öneren Demir, "Güzellik kendimiz için yapılan bir şey önce kendimizi sevmeliyiz. Zaman zaman ünlülerin fotoğraflarıyla gelip bize danışanlar oluyor, bunu çok önermiyoruz. Herkesin kendi vücut yapısı herkesin kendine ait güzelliği var. Dolayısıyla fotoğraf ile gelip burnumu buna benzetin demek ne kadar doğrudur bunu düşünmek gerekiyor. Beklentiyi her zaman maksimumda tutmamak iyi değildir. Botoks uygulamasının 4 ile 6 ay arasında bir süresi vardır. Kalıcı bir uygulama değildir. Botoks yaptırdım artık çizgilerim tekrar oluşmayacak beklentisi içine girmeyelim" ifadelerini kullandı.

"Telefon filtrelerine dikkat"

Photoshop ve akıllı telefonlardaki fotoğraf filtrelerini güzellik algısını etkilediğini belirten Demir, "Telefon filtrelerini kullanmayan yok özellikle biz kadınlar çok kullanıyoruz. Bu filtrelerden sonra kendimize hayran olmaya başladık. Kliniklerimize filtreli fotoğrafları ile gelen ve 'beni buna benzetin bu benim aslında' gibi garip beklentilerle karşılaşmaya başladık. Teknoloji ve koronavirüs dönemi acaba bizi bizden mi uzaklaştırıyor? Bence biraz içimize dönmemiz gerekiyor galiba. Estetik birazda içeriden gelen bir güzellik algısıdır" diye sözlerini tamamladı.

"Özellikle badem göz uygulaması pandemi döneminde çok talep gördü"

Medikal estetik ile ilgili açıklamalarda bulunan Dr. Nedim Budakoğlu, "Medikal Estetik, cerrahi olmayan uygulamaların bütünüydü ancak son dönemde yeni bir kulvar oldu. Ancak son dönemlerde cerrahinin yanında yeni bir kulvar oldu. Bundan önce sadece cerrahi müdahale ile yapılması gereken işlemler cerrahisiz ortamlara taşınmaya başladı. Yani muayene ve klinik ortamlarında yüz germeler, yüz asmalar, kaş ve badem göz uygulamaları artık cerrahi gerektirmeksizin yapılmaya başlandı. Son yıllarda estetik tıbbın gelişmesindeki süreçte cerrahiye alternatif olmasa bile yanında yeni bir kulvar oluştu. Medikal estetik, hastalar için biraz kolay ve sosyal yaşama uyumlu oluyor. Ayrıca iyileşme süreçlerinde cerrahiden biraz daha avantajlı fakat çok kolay olduğu söylenemez. Pandemi döneminde kadınlar talep olarak yüz ve kaş askısı yöntemleri, badem göz uygulamaları özellikle çok talep gördü. Bu işlemlerin yapılma süreleri 15 dakika iyileşme süreleri de maksimum bir haftayı buluyor. Bu işlemlerin kesinlikle bu işte uzman olmuş kişiler tarafından yapılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Türkiye dünyanın güzellik üssü oldu

Koronavirüs, Türkiye, Buddha, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2020 15:12

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Türkiye dünyanın güzellik üssü oldu' - Son Dakika Ekonomi
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