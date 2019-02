Türkiye Dünyanın İstikrar, Huzur ve Güven Adası"

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, derinleşen ve her geçen gün kapsamı genişleyen, boyutu değişen meselelerin içerisinde Türkiye'nin, dünyanın istikrar, huzur ve güven adası olarak yer aldığını söyledi.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, derinleşen ve her geçen gün kapsamı genişleyen, boyutu değişen meselelerin içerisinde Türkiye'nin, dünyanın istikrar, huzur ve güven adası olarak yer aldığını söyledi.



Kıran, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığının (YTB) Uluslararası Öğrenci Akademisi kapsamında Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Hukuk Fakültesi Sebahattin Zaim Salonu'nda düzenlediği "Türkiye Söyleşileri" programına katıldı.



Türkiye'nin pek çok noktada dünyanın hak ve adalet mücadelesi konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önemli bir mücadele verdiğini belirten Kıran, bu mücadelenin en önemli bileşenlerinden birinin de YTB'nin uluslararası öğrenci ve uluslararası eğitim seferberliği olduğunu kaydetti.



Bu eğitim seferberliğini, ülkenin dış politikasının bir yumuşak güç unsuru olarak değil, Türkiye'nin dünyaya verdiği bu hak ve adalet mücadelesinin merkezinde gördüğünü aktaran Kıran, şöyle devam etti:



"Bugün dünyada yaklaşık 7 milyon öğrenci hareketliliği var. Ülkemiz bu 7 milyon öğrencinin 150 binine ev sahipliği yapıyor. Bunların önemli kısmını da Türkiye bursları adı altında desteklemeye gayret ediyoruz. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı daha da arttırmak istiyoruz. Türkiye burslarının yurt dışında ne kadar önemli bir yankı uyandırdığını dün de 'Budapeşte Süreci' kapsamında ülkemizde bulunan misafirlerden bizzat müşahede etme şansına sahip oldum. Pek çok misafir ve bakan, Türkiye burslarının imkanlarını araştırıyordu ve bizlere de gösterdiler. Bunun ne kadar önemli bir motivasyon olduğunu biliyoruz. O yüzden bu mekanizmayı güçlendirmek adına, sizlerin imkanlarını geliştirmek ve genişletmek adına her türlü çabayı bundan sonra da sürdüreceğiz."



"Türkiye'nin öncü rol oynadığını gördük"



Kıran, dış politikadaki geleneksel anlayışının değişime uğradığını ve yeni kavramların, yeni meselelerin, daha karmaşık sorunların, ülkeleri büyük sınamalarla karşı karşıya bıraktığı dönemden geçildiğine işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Bugün dünyanın hangi coğrafyasına baksanız, tarihinde yaşamadığı pek çok sorunla aynı anda mücadele etmek zorunda kaldığını ve bir ülkedeki meselenin, dünyanın diğer ucundaki ülkeyi çok yakından ilgilendirebildiğini görüyoruz. Dünyanın tüm bölgelerindeki sorunların derinleştiği, yenileştiği ve yeni kavramların ortaya çıktığı dönemde Türkiye'nin, etrafındaki kriz ve istikrarsızlık sarmalına rağmen dünyanın her meselesinde yeni argümanlar, tezler ve politikalara karşı son derece dayanıklı, gelişmeleri de yönlendirecek derecede öncü bir rol oynadığını son dönemde gördük."



ABD'nin, İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararından sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İslam İşbirliği Teşkilatı'nı 2 gün içerisinde topladığını hatırlatan Kıran, "Öncelikle İslam dünyasının güçlü sesini dünyaya duyurarak ve ardından Birleşmiş Milletler'de Kudüs konulu karar tasarısını herkes reddedileceğini beklerken 120'nin üstünde ülkenin desteğini alarak, adeta 'Dünya 5'ten Büyüktür' haykırışının somut anlamda tescillendiği bir örnek olarak kayda geçirdik." dedi.



Kıran, 2002 yılında Afrika kıtasındaki 16 büyükelçilik sayısının bugün 42 olduğunu, Türkiye'nin Afrika kıtasıyla ilişkilerini her geçen gün daha da derinleştirdiğini dile getirerek, 3 milyar dolar olan ticaret hacminin 20 milyar dolara çıktığını kaydetti.



Derinleşen ve her geçen gün kapsamı genişleyen, boyutu değişen meselelerin içerisinde Türkiye'nin, dünyanın istikrar, huzur ve güven adası olduğunu vurgulayan Kıran, sözlerini şöyle tamamladı:



"Bu sadece sözel bir ifade değil, dünya mazlumlarının umudu olmak çok büyük ve önemli bir iddiadır ama bu sadece iddiayla da kalmayıp içinin doldurulması gereken bir şeydir. Dünyanın pek çok bölgesinde itilmiş, ötelenmiş, hor görülmüş insanların, bugün Türkiye vicdan ve adalet merkezi olarak umudu hale geldiyse, bütün bu dünyayı kasıp kavuran meseleler içerisinde Türkiye'nin dirayetli, kararlı ve samimi çabalarının, Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki çabalarının etkisi vardır."



Programa, Sakarya Valisi Ahmet Hamdi Nayir, YTB Başkan Yardımcısı Sayit Yusuf, SAÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Savaşan ve kentte eğitim gören yabancı öğrenciler katıldı.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

BBG Yarışmasında Birinci Olan 02 Melih, Kazandığı Parayı Ne Yaptığını Anlattı

Bakan Albayrak: Tanzim Satışın Fikir Babası Cumhurbaşkanımızdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mansur Yavaş'ı Seçim Afişi Üzerinden Vurdu

Maduro'dan Şirketlere Talimat: Türkiye'de Hesap Açın