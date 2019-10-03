Son Dakika Haberleri: "Türkiye, dünyaya örnek bir davranış ortaya koymuştur"
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"Türkiye, dünyaya örnek bir davranış ortaya koymuştur"

47 dakika önce

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün dünyanın en çok sığınmacı bulunan ülkesi Türkiye'dir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bugün dünyanın en çok sığınmacı bulunan ülkesi Türkiye'dir. Yaklaşık 5 milyonun üzerinde misafirimiz var, bunun 3 milyon 667 bini Suriyeli." dedi.

Soylu, Gölbaşı Vilayetler Evi'nde gerçekleştirilen dörtlü toplantıda AB Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos, Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer ve Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries ile göç sorununa ilişkin toplantıda bir araya geldi.

Dünyanın, Suriyelilerin yaşadığı göç sorununu "büyük bir dram" olarak değerlendirdiğini vurgulayan Soylu, bu göçün Türkiye'nin bulunduğu coğrafyaya etkisinin her geçen gün arttığına dikkati çekti.

Bugün karşı karşıya kalınan göç meselesinin Türkiye'yi önemli derecede etkilediğini vurgulayan Soylu, şöyle konuştu:

"Şunu söylemek belki de birçok şeyin ifadesi yerine geçer. Bugün dünyanın en çok sığınmacı bulunan ülkesi Türkiye'dir. Yaklaşık 5 milyonun üzerinde misafirimiz var, bunun 3 milyon 667 bini Suriyeli. İnsanlığa büyük bir miras bırakıyoruz. Bıraktığımız miras, kapımızı çalan insanlara, kapımıza gelen insanlara nasıl davrandığımızın belki de gelecekteki en önemli göstergesi olacaktır. Gerek kampları, gerek uyumu gerekse de misafirperverliğimiz açısından Türkiye bütün dünyaya örnek bir davranış ortaya koymuştur."

Soylu, göç meselesinin 21'inci asrın en yakıcı meselelerinden biri olduğuna değindi.

Göç konusunda birçok sorunla ve problemle karşı karşı kalındığına dikkati çeken Soylu, halen göç sağanağının güçlenerek devam ettiğini söyledi.

Soylu, İdlib'de gelişebilecek hadiseler sebebiyle yaklaşık 3 milyon 750 bin kişinin kitlesel göç dalgası oluşturabileceğini vurguladı.

Bakan Soylu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın BM'de ortaya koyduğu güvenli bölge konusundaki tezinin de bugün konuşulacağını sözlerine ekledi.

Süleyman Soylu, Türkiye, Politika

Haber Yayın Tarihi: 03.10.2019 10:08 Kaynak: AA
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