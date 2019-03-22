Türkiye Düşük Teknolojideki Oranını Gittikçe Azaltıyor"

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Ülkemizin yüksek teknoloji grubuna geçiş hedefine odaklanması gerekmektedir.

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, "Ülkemizin yüksek teknoloji grubuna geçiş hedefine odaklanması gerekmektedir. Türkiye düşük teknolojideki oranını gittikçe azaltıyor." dedi.



Mandal, Malatya Turgut Özal Üniversitesi tarafından düzenlenen "Bilim, Teknoloji ve Yenilik Ekosistemi'nde Küresel Eğitimler, Durum Değerlendirmesi ve TÜBİTAK Odaklı Yeni Süreçler" konulu konferansa katıldı.



Türkiye'nin bütün kurumlarının 2023 hedeflerinin olduğunu belirten Mandal, küresel olarak bakıldığında 5 başlığın geleceği değiştirdiğini kaydetti.



Bunların hızlı kentleşme, nüfus artışı, iklim değişikliği ile kaynakların tükenmesi, küresel ekonomik gücün el değiştirmesi ve çığır açan teknolojik değişimler olduğunu anlatan Mandal, "Bakıldığı zaman bunların her birinin kendine göre etki değeri var. Hangi sektör olursa olsun, geleceği şekillendiren teknolojik değişimlerin etkisinin diğer alanlarla karşılaştığı zaman çok daha fazla olacağı net bir şekilde söyleniyor." diye konuştu.



Mandal, küresel rekabette yer almak için teknolojik değişimin şart olduğunu ifade ederek, yapay zeka kaynaklı gelişimin 2030 yılında 15,7 trilyon dolarlık potansiyel artışa sahip olacağının konuşulduğunu dile getirdi.



Hasan Mandal, Türkiye'nin 2017 yılında Ar-Ge'ye ayırdığı kaynağın 32 milyar lira olduğunu ifade ederek, şunları kaydetti:



"Küresel rekabetçilikte ülkemiz 2016'da 137 ülke arasında 53. sırada yer almıştır. Türkiye'nin rekabet ettiği ülkeler Avrupa ve Kuzey Amerika'dan. Ülkemizin yüksek teknoloji grubuna geçiş hedefine odaklanması gerekmektedir. Türkiye, düşük teknolojideki oranını gittikçe azaltıyor. Ülkemizin hedef noktası bu, orta düşük teknolojideki oranını yükseltiyor. En önemli başarısı ve dünyada örnek gösterildiği kategori ise orta yüksek teknolojideki başarısını yüzde 20'lerden yüzde 34'lere çıkarmasıdır. Türkiye sanayide orta düşük teknoloji grubundan orta yüksek teknoloji grubuna geçiş sürecinde."



Malatya Turgut Özal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut ise konferansın akademisyen, sanayici ve öğrencilere katkı sunacağını belirtti.



Üniversitenin ulusal ve uluslararası alanda faaliyet gösteren, araştıran ve üreten akademik kadro gücüyle yüksek öğretimde ülkenin istikbali ve istikrarı için bilim üretmeyi görev edindiğini dile getiren Karabulut, "Üniversitemiz aynı zamanda dünyadaki gelişmeleri iyi tanıyan, geleceğe yönelik sorunlar ve talepleri tahlil eden, teknolojiyi kullanan ve yeni teknolojiler üretebilen bir bilim merkezi olmayı hedeflemektedir." dedi.



Konferansa AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfenkci, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, sanayiciler, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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