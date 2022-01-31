Üye Girişi
Türkiye E-Spor Federasyonunda Alper Afşin Özdemir güven tazeledi - Son Dakika

Türkiye E-Spor Federasyonunda Alper Afşin Özdemir güven tazeledi

31.01.2022 13:24

Türkiye E-Spor Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Alper Afşin Özdemir seçildi.

Türkiye E- Spor Federasyonu 2. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlığa yeniden Alper Afşin Özdemir seçildi.

Ankara'daki Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim Tesisleri'nde yapılan genel kurulda oy kullanan 33 delegenin de desteğini alan Alper Afşin Özdemir, 2018'den itibaren yürüttüğü başkanlık görevine tekrar getirildi.

Geçersiz oyun olmadığı seçimde diğer aday Burak Bağcı ise oy alamadı.

Özdemir konuşmasında, Türkiye'yi bir e-spor ülkesi yapmak için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini söyledi.

Verilen destekten duyduğu memnuniyetini dile getiren Özdemir, "Bizler yönetim kurulu olarak sizlere layık olmaya, Türkiye'de e-sporun gelişimi için çabalamaya devam edeceğiz. Verdiğiniz güven ve bu karlı kış gününde buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Türkiye E-Spor Federasyonunda Alper Afşin Özdemir güven tazeledi
Türkiye E-Spor Federasyonunda Alper Afşin Özdemir güven tazeledi
Türkiye E-Spor Federasyonunda Alper Afşin Özdemir güven tazeledi
Türkiye E-Spor Federasyonunda Alper Afşin Özdemir güven tazeledi

YORUMLAR
500

Spor Federasyonu, Türkiye, gençlik, Ankara, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Türkiye E-Spor Federasyonunda Alper Afşin Özdemir güven tazeledi - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
15:31 Kalp Yarası'nda bu akşam neler olacak?
15:26 Öğretmen atamalarında eğlenceli anlar! Genç öğretmenin atandığı ili duyan Cumhurbaşkanı Erdoğan: Oo tam da mevsimi
15:24 Sanal evreni sarsan skandal! Metaverse lobisinde bekleyen kadın, 3 erkeğin tacizine uğradı
15:22 Eğlence ölümle bitti! Olimpia'nın yıldızı Ivan Torres'in eşi başından vuruldu
15:18 Üç Kuruş'ta bu akşam neler olacak? Neriman sırrını Leyla'ya söylüyor
15:17 Jüri gözyaşlarına hakim olamadı! Suriyeli ressam, çakıl taşlarıyla çaresizliği anlattı
15:07 "Atadedeler" ismi ile anılan suç oluşumu çökertildi! Kendini istihbaratçı olarak tanıtmış
15:06 Yasak Elma'da bu hafta ne olacak? Yıldız rezil olacak mı?
15:02 CHP'li Özgür Özel, Trabzon'daki çocuğun görüntülerini izleyen Kılıçdaroğlu'nun ilk tepkisini açıkladı: Kanım dondu
14:51 Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam neler olacak? Akça Alparslan'ı ikna edecek mi?
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2022 15:55:45. #1.11#
SON DAKİKA: Türkiye E-Spor Federasyonunda Alper Afşin Özdemir güven tazeledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement