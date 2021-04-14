Türkiye Eczacılar Deposu'ndan büyük yatırım - Son Dakika

Türkiye Eczacılar Deposu'ndan büyük yatırım

14.04.2021 15:56
Türkiye Eczacılar Deposu'ndan büyük yatırım, System.String[]

80 yıllık geçmişe sahip Türkiye Eczacılar Deposu (TED), pandemi sebebiyle artan nitril eldiven ihtiyacını gidermek için 3 etaptan oluşan büyük bir yatırıma imza attı.

80 yıllık geçmişe sahip Türkiye Eczacılar Deposu (TED), pandemi sebebiyle artan nitril eldiven ihtiyacını gidermek için 3 etaptan oluşan büyük bir yatırıma imza attı. Salgının başlangıcından bu yana yoğun maske talebini kendi üretim ve tedarik gücüyle karşılamaya çalışan TED, Türkiye'de bir ilki gerçekleştirerek yüzde yüz yerli ve milli nitril eldiven üretimine de başladı. Dünya genelinde Malezya'nın liderlik ettiğini nitril eldiven üretimini az sayıda ülke gerçekleştiriyor.  Malezya'yı Tayland, Endonezya ve Çin takip ediyor. TED'in yatırımı sayesinde Türkiye, nitril eldiveni kendi makineleri ve kendi teknolojisiyle üretmeyi başaran 5'inci ülke olacak.

"NİTRİL ELDİVEN KULLANIM ORANI YÜZDE 25 ARTIŞ GÖSTERDİ"

Covid-19 salgınıyla birlikte koruyucu ekipmanlara, özellikle cerrahi maske ve nitril eldivene olan ihtiyacın her geçen gün arttığını aktaran Türkiye Eczacılar Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Gökçen Keskin; "2019'dan 2020'ye geçerken nitril eldiven pazarı tüm dünyada %25 büyüme gösterdi. Ülkemizde geçen sene yılda 44 milyon kutu eldiven kullanılmış. Aşılama çalışmalarında tek kullanımlık eldiven zorunluluğunun doğmasıyla birlikte yılsonuna kadar bu sayının yaklaşık %10 ila 15 arasında artacağını ve 50 milyonun üzerine çıkacağını öngörüyoruz. Maalesef bu eldivenlerin tamamını ithal ediyoruz. Sorun şu ki, ithalatçı firmalar salgının başından beri taleplere yetişemezken, fiyatlar fahiş oranda arttı. Bununla birlikte sağlık çalışanları kalitesiz ürünlerden şikayetçi. Salgının başında bu sorunu öngörerek Ar-Ge çalışmalarına başladık. Bir yıllık yoğun çalışmanın ardından, ilk yerli ve milli nitril eldiven markamız GLOVETURK'e hayat verdik." dedi.

"5 YILIN SONUNDA AVRUPA'NIN LİDERİ OLACAĞIZ"

Amaçlarının tam kapasite çalışarak kısa sürede öncelikle Türkiye'nin ihtiyacını karşılamak olduğunu vurgulayan Hümeyra Gökçen Keskin, ikinci adımda şimdiye kadar ithal edilen bu ürünlerin bu kez ihracatına başlayacaklarını ifade etti. İlk hedefin Avrupa olduğunu söyleyen Keskin sözlerine şu şekilde devam etti; "Türkiye, geçtiğimiz yıl yaklaşık 260 milyon dolarlık eldiven ithalatı gerçekleştirdi. Amacımız, ithalatın önüne geçerek dışa bağımlılığımızı sonlandırmak ve ülkemiz ekonomisine katma değer sağlamak. İlk yıl 260 milyon dolarlık ithalatın yaklaşık %40'ını karşılamış olacağız. İlk yılın sonunda küresel pazarda yerimizi almaya başlayacak ve 5 yılın sonunda Türkiye'yi bu alanda Avrupa'nın lideri konuma getireceğiz" dedi.

HEDEF YILDA 165 MİLYON KUTU ÜRETİM

Adapazarı'ndaki fabrikada ilk aşamada 6 hattın devreye gireceğini belirten GLOVETURK Genel Müdürü Hasan Umur; "Bu yıl sonuna kadar 12 hatta ulaşmış olacağız. Bu noktada yıllık toplam eldiven üretim adedimiz 3 milyarı bulacak. Bu da yaklaşık 30 milyon kutuya tekabül ediyor. Devam eden yatırımlarımızla birlikte 66 hatta ulaşarak üretim kapasitemizi yaklaşık 4.5 kat artıracağız ve 165 milyon kutu eldiven üreteceğiz. Şu an 20 bin metrekare olan üretim tesisimiz tüm etaplar tamamlandığında 110 bin metrekarelik büyük bir üretim kompleksi haline gelecek. Pazarın %70'ini tüm dünyada 30 ülke oluştururken, bunların 28'i zaten Avrupa ülkesi. Diğer iki büyük pazarsa ABD ve Japonya. İlk yıl kendi ihtiyacımızı karşıladıktan sonra hedefimiz Avrupa ülkeleri olacak." Dedi.

Türkiye Eczacılar Deposu'ndan büyük yatırım

Hümeyra, Türkiye, Gökçen, Milli, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Türkiye Eczacılar Deposu'ndan büyük yatırım - Son Dakika Magazin


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