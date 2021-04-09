Türkiye Eczacılar Deposu'ndan yerli eldiven hamlesi; ayda 2.5 milyon kutu üretilecek - Son Dakika

Türkiye Eczacılar Deposu'ndan yerli eldiven hamlesi; ayda 2.5 milyon kutu üretilecek

09.04.2021 13:59
Türkiye Eczacılar Deposu'ndan yerli eldiven hamlesi; ayda 2.5 milyon kutu üretilecek, System.String[]

Türkiye Eczacılar Deposu (TED), yüzde 100 yerli ve milli nitril eldiven üretimine başladı.

Türkiye Eczacılar Deposu (TED), yüzde 100 yerli ve milli nitril eldiven üretimine başladı. Projenin 275 milyon dolarlık yatırımla hayata geçirildiğini belirten Türkiye Eczacılar Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Gökçen Keskin, "Şu an faaliyete başlayan 6 hatla 650 bin, 12 hatla ise ayda 2.5 milyon kutu eldiven üreteceğiz" dedi.

80 yıllık geçmişe sahip Türkiye Eczacılar Deposu (TED), pandemi sebebiyle artan nitril eldiven ihtiyacını gidermek için 3 etaptan oluşan büyük bir yatırıma imza attı. Salgının başlangıcından bu yana yoğun maske talebini kendi üretim ve tedarik gücüyle karşılamaya çalışan TED, yüzde yüz yerli ve milli nitril eldiven üretimine başladı. Sakarya Organize Sanayi Bölgesi'nde ilk yerli ve milli nitril eldiven markasına GLOVETURK  adı verildi. Kurulan fabrikanın ve hedeflerin anlatıldığı tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Eczacılar Deposu Yönetim Kurulu Başkanı Hümeyra Gökçen Keskin, "Türkiye yılda yaklaşık 200 milyon dolarlık eldiven ithal ediyor. Konuşmamda da belirttiğim gibi pandemi nedeniyle bunlara ulaşmak da zor. Bizi yola çıkaran ve bunu yapmaya sevk eden de bu oldu" dedi.

BU FABRİKADA KADIN İSTİHDAMI YÜZDE 50 OLACAK

Türkiye'nin 2020 yılında 2.5 milyon adet nitril eldiven tükettiğini hatırlatan Hümeyra Gökçen Keskin, "Bu yüzde 10 ila 15 daha artacak. Üretim için ilk 6 hattımızı devreye aldık. Yıl sonuna kadar da 6 hat daha devreye alıp 12 hat yapacağız. 2 sene içerisinde de 66 hatta ulaşacağız. 4 bin kişilik bir istihdam planlıyoruz. Türkiye'de kadın istihdamı yüzde 26. Ben bu fabrikada bunu yüzde 50 yapacağım. 6 hatla 650 bin, 12 hatla ayda 2.5 milyon kutu eldiven üreteceğiz. Bu eldivenlerin yurt dışından Türkiye'ye gelişi çok zordu. İnanılmaz bir talep olduğundan paranızı ödediğiniz halde eldivene ulaşabilmek için 15 ila 17 ay beklemek zorunda kalıyorsunuz. Fabrika, üretim Türkiye'de olunca halkımızın buna ulaşması çok daha kolay olacak" ifadelerini kullandı.

"ÜRETİM HATTINI 66'YA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ"

Sakarya Organize Sanayi Bölgesi'nde GLOVETURK Türkiye ve Avrupa'nın ilk nitril eldiven fabrikası olarak üretime bugün başladık diyen GLOVETURK Genel Müdürü Hasan Umur, "Nitril eldiven neden önemli? Nitril eldiven özellikle koronavirüs döneminde kullanımı artan Malezya, Tayland, Çin gibi ülkelerin ürettiği bir medikal ürün. Bu nedenle de talebin artmasıyla kapasite karşılayamayınca fiyatlar arttı. Biz de Türkiye'de üretimle ilgili çalışma yaptık. Teknolojiyi Malezya'da aldık, Türk mühendislerle hatları tamamladık. Şu anda 6 hatta üretim başladı. Bu 6 hattı 12'ye çıkarıp ilerleyen süreçte de hat sayısını 66'ya çıkarmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"İSTİHDAM HEDEFİMİZ 4 BİN"

Üretimde ilk hedefin iç piyasa olduğunu hatırlatan Hasan Umur, "İlerleyen dönem için Avrupa'yı kendimize hedef seçtik. İlk aşamada yıllık kapasite ve üretimimiz 3 milyar eldiven olacak. Daha sonra bu miktarı artıracağız. 3 milyar eldiven 30 milyon kutu demek. Bir kutuda 100 adet eldiven var. Türkiye'yi ve Avrupa'yı hedef pazar olarak kendimize belirledik. Buna göre çalışmalarımıza başladık. Türkiye'nin yılda 300 milyon dolardan fazla bir döviz çıkmasına neden oluyordu. Biz ilk aşamada bunu belli bir oranını karşılamayı düşünüyoruz. Kapasite artışımız olup 66 hatta çıktığımızda Türkiye'nin tamamına yakını karşılayabilecek rakama ulaşacağız. Şu anda 700 mavi, 50 beyaz yaka olmak üzer 750 kişiyle başladık. Ama 66 hatta çıktıktan sonra bu istihdam 4 bine kadar çıkacak.

NİTRİL ELDİVEN ÜRETİMİ HAKKINDA

Dünya genelinde Malezya'nın liderlik ettiğini nitril eldiven üretimini az sayıda ülke gerçekleştiriyor. Malezya'yı Tayland, Endonezya ve Çin takip ediyor. TED'in yatırımı sayesinde Türkiye, nitril eldiveni kendi makineleri ve kendi teknolojisiyle üretmeyi başaran 5'inci ülke olacak. 2019'dan 2020'ye geçerken nitril eldiven pazarı tüm dünyada yüzde 25 büyüme gösterdi. Türkiye'de geçen sene yılda 44 milyon kutu eldiven kullanıldı. Aşılama çalışmalarında tek kullanımlık eldiven zorunluluğunun doğmasıyla birlikte yılsonuna kadar bu sayının yaklaşık yüzde 10 ila 15 arasında artacağını ve 50 milyonun üzerine çıkacağını öngörülüyor. Türkiye, geçtiğimiz yıl yaklaşık 260 milyon dolarlık eldiven ithalatı gerçekleştirdi. Yerli üretimle hedeflenen ithalatın önüne geçerek dışa bağımlılığımızı sonlandırmak. 20 bin metrekare olan üretim tesisinin ise tüm etaplar tamamlandığında 110 bin metrekarelik büyük bir üretim kompleksi haline gelmesi amaçlanıyor.


- İstanbul
Türkiye Eczacılar Deposu'ndan yerli eldiven hamlesi; ayda 2.5 milyon kutu üretilecek
Türkiye Eczacılar Deposu'ndan yerli eldiven hamlesi; ayda 2.5 milyon kutu üretilecek
Türkiye Eczacılar Deposu'ndan yerli eldiven hamlesi; ayda 2.5 milyon kutu üretilecek
Türkiye Eczacılar Deposu'ndan yerli eldiven hamlesi; ayda 2.5 milyon kutu üretilecek
Türkiye Eczacılar Deposu'ndan yerli eldiven hamlesi; ayda 2.5 milyon kutu üretilecek

Organize Sanayi Bölgesi, Türkiye, Malezya, Milli, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Türkiye Eczacılar Deposu'ndan yerli eldiven hamlesi; ayda 2.5 milyon kutu üretilecek - Son Dakika


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