Son Dakika Haberleri: Türkiye Eğitim Gönüllüleri Siirtli çocuklar için koşacak
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Türkiye Eğitim Gönüllüleri Siirtli çocuklar için koşacak

6 saat önce

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), "Siirt'e Koş, Eğitime Koş!" projesi kapsamında 41.'si yapılacak İstanbul Maratonu'nda Siirtli çocuklar için koşacak.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Siirtli çocuklar için koşacak, System.String[]

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), " Siirt'e Koş, Eğitime Koş!" projesi kapsamında 41.'si yapılacak İstanbul Maratonu'nda Siirtli çocuklar için koşacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TEGV 24 yıldır nitelikli eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocukları, Türkiye'deki 71 etkinlik noktasında eğitimle buluşturuyor.

TEGV, bu sene İstanbul Maratonu'nda "Siirt'e Koş, Eğitime Koş!" projesi için koşacak. Maratonda toplanan bağışlar, TEGV Siirt Kurtalan öğrenim birimindeki 5 bin çocuğun 4 yıllık eğitim desteği için kullanılacak.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı, İstanbul, Türkiye, Siirt, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 31.10.2019 04:52 Kaynak: AA
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