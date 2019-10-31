Türkiye Eğitim Gönüllüleri Siirtli çocuklar için koşacak

TEGV, bu sene İstanbul Maratonu'nda "Siirt'e Koş, Eğitime Koş!" projesi için koşacak. Maratonda toplanan bağışlar, TEGV Siirt Kurtalan öğrenim birimindeki 5 bin çocuğun 4 yıllık eğitim desteği için kullanılacak.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, TEGV 24 yıldır nitelikli eğitim desteğine ihtiyaç duyan çocukları, Türkiye'deki 71 etkinlik noktasında eğitimle buluşturuyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Yeliz Yeşilmen'in ilk kez metroya bindiği anlar sosyal medyada alay konusu oldu

MSB: Tüm etnik ve dini azınlıkların malları ve canlarının korunması bizim için onur meselesidir.