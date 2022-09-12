Tegv, 'Eğitime Destek Sertifikaları'nı Artık Sms Olarak da Gönderecek

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), ihtiyaç sahibi çocukların eğitimi için burs sağlama aracı olan 'Eğitime Destek Sertifikaları'nın artık SMS olarak da gönderilebileceğini açıkladı. TEGV'den yapılan açıklamada, "Bir çocuğun geleceğine ışık tutmak için güzel bir armağan olan 'Eğitime Destek Sertifikaları', TEGV için önemli bir bağış kanalı olma özelliğini taşıyor. Üstelik bir çocuğu bir yıllık eğitim desteği ile buluşturmanın bedeli, sadece 300 TL" denildi.

TEGV, basılı ve dijital olarak paylaştığı 'Eğitime Destek Sertifikaları'nı artık kısa mesaj (SMS) olarak da göndereceğini duyurdu. TEGV tarafından konuyla ilgili bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"HEDİYE ALTERNATİFİ İÇİN BÜYÜK BİR YENİLİK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR"

"1995 yılında faaliyetlerine başlayan ve bugüne kadar 95 bin gönüllüsünün desteği ile 3 milyondan fazla çocuğu nitelikli eğitim desteği ile buluşturan TEGV, basılı ve dijital olarak paylaştığı 'Eğitime Destek Sertifikaları'nı artık kısa mesaj (SMS) olarak da gönderilebilecek. Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen bu uygulama sayesinde SMS yoluyla gönderilecek olan sertifikalar, e-posta kullanmayan veya e-postalarını sık takip etmeyen kişilere hediye alternatifi için büyük bir yenilik olma özelliği taşıyor.

"BİR ÇOCUĞU BİR YILLIK EĞİTİM DESTEĞİ İLE BULUŞTURMANIN BEDELİ SADECE 300 TL"

Özel günlerde kendinizi veya sevdiklerinizi ödüllendirirken aynı zamanda bir çocuğun geleceğine ışık tutmak için güzel bir armağan olan 'Eğitime Destek Sertifikaları', TEGV için önemli bir bağış kanalı olma özelliğini taşıyor. Üstelik bir çocuğu bir yıllık eğitim desteği ile buluşturmanın bedeli, sadece 300 TL. Bayram kutlamaları, nişan ve düğün tebrikleri, doğum günü kutlamaları, evlilik yıl dönümü, mezuniyet, 23 Nisan, 29 Ekim gibi pek çok özel gün düşünülerek hazırlanan sertifikalarla özel günlerinizi daha da anlamlı hale getirebilirsiniz."