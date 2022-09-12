Tegv, 'Eğitime Destek Sertifikaları'nı Artık Sms Olarak da Gönderecek - Son Dakika
Üye Girişi

Tegv, 'Eğitime Destek Sertifikaları'nı Artık Sms Olarak da Gönderecek

12.09.2022 14:26
Tegv, 'Eğitime Destek Sertifikaları'nı Artık Sms Olarak da Gönderecek

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), ihtiyaç sahibi çocukların eğitimi için burs sağlama aracı olan ‘Eğitime Destek Sertifikaları’nın artık SMS olarak da gönderilebileceğini açıkladı. TEGV’den yapılan açıklamada, “Bir çocuğun geleceğine ışık tutmak için güzel bir armağan olan ‘Eğitime Destek Sertifikaları’, TEGV için önemli bir bağış kanalı olma özelliğini taşıyor. Üstelik bir çocuğu bir yıllık eğitim desteği ile buluşturmanın bedeli, sadece 300 TL” denildi.

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), ihtiyaç sahibi çocukların eğitimi için burs sağlama aracı olan 'Eğitime Destek Sertifikaları'nın artık SMS olarak da gönderilebileceğini açıkladı. TEGV'den yapılan açıklamada, "Bir çocuğun geleceğine ışık tutmak için güzel bir armağan olan 'Eğitime Destek Sertifikaları', TEGV için önemli bir bağış kanalı olma özelliğini taşıyor. Üstelik bir çocuğu bir yıllık eğitim desteği ile buluşturmanın bedeli, sadece 300 TL" denildi.

TEGV, basılı ve dijital olarak paylaştığı 'Eğitime Destek Sertifikaları'nı artık kısa mesaj (SMS) olarak da göndereceğini duyurdu. TEGV tarafından konuyla ilgili bugün yapılan yazılı açıklamada şunlar kaydedildi:

"HEDİYE ALTERNATİFİ İÇİN BÜYÜK BİR YENİLİK OLMA ÖZELLİĞİ TAŞIYOR"

"1995 yılında faaliyetlerine başlayan ve bugüne kadar 95 bin gönüllüsünün desteği ile 3 milyondan fazla çocuğu nitelikli eğitim desteği ile buluşturan TEGV, basılı ve dijital olarak paylaştığı 'Eğitime Destek Sertifikaları'nı artık kısa mesaj (SMS) olarak da gönderilebilecek. Türkiye'de ilk kez hayata geçirilen bu uygulama sayesinde SMS yoluyla gönderilecek olan sertifikalar, e-posta kullanmayan veya e-postalarını sık takip etmeyen kişilere hediye alternatifi için büyük bir yenilik olma özelliği taşıyor.

"BİR ÇOCUĞU BİR YILLIK EĞİTİM DESTEĞİ İLE BULUŞTURMANIN BEDELİ SADECE 300 TL"

Özel günlerde kendinizi veya sevdiklerinizi ödüllendirirken aynı zamanda bir çocuğun geleceğine ışık tutmak için güzel bir armağan olan 'Eğitime Destek Sertifikaları', TEGV için önemli bir bağış kanalı olma özelliğini taşıyor. Üstelik bir çocuğu bir yıllık eğitim desteği ile buluşturmanın bedeli, sadece 300 TL. Bayram kutlamaları, nişan ve düğün tebrikleri, doğum günü kutlamaları, evlilik yıl dönümü, mezuniyet, 23 Nisan, 29 Ekim gibi pek çok özel gün düşünülerek hazırlanan sertifikalarla özel günlerinizi daha da anlamlı hale getirebilirsiniz."

YORUMLAR
500
Kaynak: ANKA

SMS, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Tegv, 'Eğitime Destek Sertifikaları'nı Artık Sms Olarak da Gönderecek - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
20:04 Beşiktaşlı futbolcular penaltı bekledi! Halil Umut Meler'in verdiği karar taraftarı çıldırttı
19:38 Otomobil tavanına çıkan çocukların tehlikeli yolculuğu yürekleri ağza getirdi
19:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Kenan Evren'le bir tutan CHP'ye AK Parti'den sert sözler: Tam bir şuursuzluk ve çarpıklık
19:17 Kayseri'de otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı! Feci kazada ölü ve yaralılar var
19:20 Kaldırımdaki kadının fotoğrafını çeken taksicinin belgesi iptal edildi! Yolcular tepki gösterince silmeye çalışmış
19:20 Beşiktaş'ın golcüsü Weghorst'un yeni imajı sosyal medyada Recep İvedik'e benzetildi
18:52 Valerien Ismael'den Başakşehir'e iddialı gönderme: İlki yaşatacağız
18:44 Lise öğrencileri arasındaki şaka silahlı saldırı korkusuyla okulun kapanmasına sebebiyet verdi
18:38 Cinsiyet değiştirme ameliyatı sonrası bambaşka biri olmuştu! Bir kez daha sosyal medyanın gündemine oturdu
18:34 Gaziantep'te vatandaşlar ile Suriyeliler birbirine girdi! Et satırıyla yaraladılar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2022 20:38:42. #1.11#
SON DAKİKA: Tegv, 'Eğitime Destek Sertifikaları'nı Artık Sms Olarak da Gönderecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement