Türkiye Eğitimli ve Nitelikli Genç Nüfus ile Kalkınacak"

İş adamı Kutlu Özdemir, Türkiye'nin genç nüfus bakımından birçok ülkeye göre çok önemli bir avantaja sahip olduğunu belirterek donanımlı ve iyi eğitimli genç nüfus ile büyüme ve kalkınmanın mümkün olabileceğini söyledi.

İş adamı Kutlu Özdemir, Türkiye'nin genç nüfus bakımından birçok ülkeye göre çok önemli bir avantaja sahip olduğunu belirterek donanımlı ve iyi eğitimli genç nüfus ile büyüme ve kalkınmanın mümkün olabileceğini söyledi.



Ülkelerin kalkınması, büyümesi ve gelişmesinde iyi yetişmiş eğitimli ve nitelikli genç insan gücüne sahip olup olunması önemli rol oynuyor. İş adamı Kutlu Özdemir, Türkiye'nin genç nüfus bakımından birçok ülkeye göre çok önemli bir avantaja sahip olduğunu belirterek donanımlı ve iyi eğitimli genç nüfus ile büyüme ve kalkınmanın mümkün olabileceğini ifade etti.



"Nitelikli, iyi yetişmiş genç nüfus Türkiye'yi kalkındıracak"



Genç nüfus bakımından birçok ülkeye göre çok önemli bir avantaja sahip olan Türkiye'nin büyümesi ve gelişmesinin en önemli belirleyicilerinden birinin genç nüfus gücü olacağına dikkat çeken Özdemir Group Yönetim Kurulu Başkanı Kutlu Özdemir, "Gençlerde işsizlik hem ülkemizde hem de küresel bir sorun olarak yıllardır karşımıza çıkıyor. Gençler, eğitimden iş gücü piyasasına geçerken bir takım sorunlarla karşılaştığını hepimiz biliyoruz. Bu sorunlar arasında işsiz kalmaları, gönülsüz bir şekilde yarı zamanlı işlerde çalışmaları, geçici ve düşük maaş almaları, olası ekonomik kriz zamanında işini ilk kaybedecek kişiler olmaları başı çekiyor. Bu gibi faktörlerden dolayı gençlerdeki işsizlik oranları, yetişkinlere göre daha fazla oluyor. Türkiye sahip olduğu genç nüfus potansiyelini ekonomi ve diğer alanlarda fırsata çevirdiği takdirde dünyanın en güçlü ve gelişmiş ülkeleri arasında yer alarak dünya ekonomisine ve dünya siyasetine yön verebilecek güce de sahip olabilecek" şeklinde konuştu.



"Genç nüfus ekonomi ve ticarette aktif görev almalı"



Ulusal ve uluslararası ticaret ve ekonomik alanlarda gençlerin daha aktif olması gerektiğinin altını çizen iş adamı Kutlu Özdemir, "Hem ulusal hem de küresel ticarette büyüyüp ekonomiye ciddi katkı sağlamada nitelikli, iyi yetişmiş, eğitimli ve donanımlı gençlerin aktif görevler alması büyük önem taşıyor. Geleneksel ticaret yerini elektronik ticarete, ülkeler arası sınırların kalktığı bir ticaret ve ekonomi modeline bırakıyor. Son yıllarda üretim yapılarının, bilgi teknolojilerinin, enerji kaynaklarının değiştiğini, yapay zekanın hayatımızda ciddi anlamda yer edinmeye başladığına şahit oluyoruz. Bu ve benzeri gelişmelerin hepsinin ekonomiyi ve ticari faaliyetleri şekillendirdiğini gözlemliyoruz. Bu yenilikleri başarıyla yakalayan ülkelerin yükseleceği bilinen bir gerçek. Bu noktada ülkemizdeki gençlerle ilgili eğitim, sağlık, kişisel yaşam, işgücü, sosyal katılım, gelirden eşit pay alması vb. konularda daha fazla uygulanabilir politikaların üretilmesi gerekiyor. Ticarette ve ekonomik alanlardaki başarıda insan faktörü çok önemli. Bundan dolayı özellikle iş hayatına katılacak genç bireylere sorumluluk vermekten kaçınmamak gerekiyor. Sorumluluk bilinci ile yetişen gençler her alanda kendilerine verilen görevlerin altından başarıyla kalkacaktır. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin teknolojiyi kullanıp yönetebilecek ve katma değer sağlayacak, uyumlu ve sorumluluk bilinci ile çalışacak genç iş gücü olmadığı sürece ekonomi ve diğer alanlarda kalıcı büyüme beklentileri havada kalacaktır. Gençlere yatırım yapan, iyiye yönelten, insanlığı da iyiye yöneltecektir" dedi.



Türkiye İstatistik Kurumu'nun Mayıs 2018'de yayımladığı "İstatistiklerle Gençlik 2017 Araştırması" sonuçlarına göre Türkiye nüfusunun yüzde 16,1'ini genç nüfus oluşturuyor. 2017 yılı sonu itibariyle 80 milyon 810 bin 525 olan Türkiye nüfusunun 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 983 bin 97 oldu. Yine aynı araştırmaya göre gençlerde işsizlik oranı gençlerde işsizlik oranı, 2016 yılında yüzde 19,6 iken 2017 yılında yüzde 20,8 olarak gerçekleşti ve istihdamdaki gençlerin yüzde 51,6'sı hizmet sektöründe yer alıyor. - İZMİR

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