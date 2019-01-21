Son Dakika Haberleri: Türkiye Ekonomi Şurası toplanıyor gündem; KDV iadeleri

Türkiye Ekonomi Şurası toplanıyor gündem; KDV iadeleri

43 dakika önce

TOBB iki yıl aradan sonra büyük bir buluşma gerçekleştiriyor.

Türkiye Ekonomi Şurası toplanıyor gündem; KDV iadeleri, System.String[]
TOBB iki yıl aradan sonra büyük bir buluşma gerçekleştiriyor. Türkiye Ekonomi Şurası bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak. İş dünyasının dosyasında, finansman sorunun çözümüne yönelik KDV iadelerinin teminat olarak kabul edilmesi talebi var.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:05 

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Türkiye, Ekonomi
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