Türkiye Ekonomi Şurası toplanıyor gündem; KDV iadeleri
43 dakika önce
TOBB iki yıl aradan sonra büyük bir buluşma gerçekleştiriyor.
TOBB iki yıl aradan sonra büyük bir buluşma gerçekleştiriyor. Türkiye Ekonomi
Şurası bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan
'ın katılımıyla yapılacak. İş dünyasının dosyasında, finansman sorunun çözümüne yönelik KDV iadelerinin teminat olarak kabul edilmesi talebi var.
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Haber Yayın Tarihi : 21.01.2019 06:05
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