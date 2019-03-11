Son Dakika Haberleri: Türkiye Ekonomisi 2018 Yılında Yüzde 2,6 Büyüdü

Türkiye Ekonomisi 2018 Yılında Yüzde 2,6 Büyüdü

1 saat önce

IHAAW100144-EKO/11-03-2019- Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2,6 büyüdü 11.03.2019 10: 01: 44 TSI NNNN.

Türkiye Ekonomisi 2018 Yılında Yüzde 2,6 Büyüdü, System.String[]
IHAAW100144-EKO/11-03-2019

- Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2,6 büyüdü 11.03.2019 10: 01: 44 TSI
NNNN - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 10:07 Kaynak: İHA

Türkiye, Turkish Seat Industry, Ekonomi
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