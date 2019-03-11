Türkiye Ekonomisi 2018 Yılında Yüzde 2,6 Büyüdü

Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2,6 büyüdü, yılın son çeyreğinde yüzde 3 daraldı.

Türkiye ekonomisi 2018 yılında yüzde 2,6 büyüdü, yılın son çeyreğinde yüzde 3 daraldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı son çeyrek büyüme rakamlarını açıkladı. Buna göre, üretim yöntemine göre dört dönem toplamıyla elde edilen yıllık Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 2,6 arttı. Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2018 yılında bir önceki yıla göre yüzde 19,1 artarak 3 trilyon 700 milyar 989 milyon TL oldu. Gayrisafi Yurt İçi Hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılında zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım sektörünün katma değeri yüzde 1,3, sanayi sektörü yüzde 1,1 arttı, inşaat sektörü ise yüzde 1,9 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 5,6 arttı.



KİŞİ BAŞINA GAYRİSAFİ YURT İÇİ HASILA 2018 YILINDA 45 BİN 463 TL OLDU 2018 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 45 bin 463 TL, ABD doları cinsinden 9 bin 632 dolar olarak hesaplandı.



GSYH 2018 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 3 AZALDI Gayrisafi Yurt İçi Hasıla dördüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2018 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3 azaldı. Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 13,4 artarak 1 trilyon 10 milyar 114 milyon TL oldu. Gayrisafi Yurt İçi Hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2018 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 0,5, sanayi sektörü yüzde 6,4 ve inşaat sektörü yüzde 8,7 azaldı. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 0,3 azaldı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2018 yılı dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,2 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,4 azaldı.



HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2018 YILINDA YÜZDE 1,1 ARTTI Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılında bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre yüzde 1,1 arttı. Hanehalkı tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 57,6 oldu. 2018 yılında devletin nihai tüketim harcamalarının GSYH içindeki payı yüzde 14,4 olurken, sabit sermaye oluşumunun payı yüzde 29,7 oldu. Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 3,6 arttı, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 1,7 azalış gösterdi.



HANEHALKI NİHAİ TÜKETİM HARCAMALARI 2018 YILI DÖRDÜNCÜ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 8,9 AZALDI Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 8,9 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,5 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 12,9 azaldı.



2018 YILINDA MAL VE HİZMET İHRACATI YÜZDE 7,5 ARTTI, İTHALATI İSE YÜZDE 7,9 AZALDI 2018 yılında bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre mal ve hizmet ihracatı yüzde 7,5 arttı, ithalat yüzde 7,9 azaldı. Mal ve hizmet ihracatı, 2018 yılının dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 10,6 artarken ithalatı ise yüzde 24,4 azaldı.



(İHA)

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