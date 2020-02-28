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Türkiye ekonomisi 2019'da yüzde 0,9, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6 büyüdü
12 dakika önce
Türkiye ekonomisi 2019'da yüzde 0,9, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6 büyüdü.
Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 10:06 Kaynak: AA
Türkiye ekonomisi 2019'da yüzde 0,9, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 6 büyüdü
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