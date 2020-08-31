Türkiye ekonomisi 2019 yılında yüzde 0.9 büyüdü

Yıllık verilere dayalı olarak hesaplanan bağımsız yıllık gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH), zincirlenmiş hacim endeksiyle 2019'da yıllık bazda yüzde 0.9 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 15.0 artarak 4 trilyon 320 milyar 191 milyon liraya yükseldi.

Gayrisafi yurt içi hasılada en yüksek payı 2019 yılında yüzde 18.3 ile imalat sanayi aldı.İmalatı, yüzde 12.4 ile toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı ve yüzde 8.6 ile ulaştırma ve depolama sektörü izledi. Yıllık gayrisafi yurt içi hasılada en düşük pay hanehalklarının işverenler olarak faaliyetleri için gerçekleşti.Kişi başına GSYH, 2019 yılında cari fiyatlarla 52 bin 316 TL, ABD doları cinsinden 9 bin 213 dolar oldu.