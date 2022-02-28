Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü - Son Dakika
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Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü

28.02.2022 13:26
Türkiye ekonomisi 2021'de yüzde 11 büyüdü

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre Türkiye ekonomisi 2021 yılında yüzde 11 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu'na (TÜİK) göre Türkiye ekonomisi 2021 yılında yüzde 11 büyüdü. Ekonomi 2021'in dördüncü çeyreğinde ise yüzde 9,1 büyüme kaydetti.Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), üretim yöntemine göre hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerini açıkladı. Buna göre yıllık GSYH, 2021'de bir önceki yıla oranla yüzde 11 arttı.

Türkiye ekonomisi geçen yılın son çeyreğinde ise 2020 yılının aynı dönemine göre yüzde 9,1; bir önceki çeyreğe göre de yüzde 1,5 arttı.

Üretim yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH, 2021 yılında bir önceki yıla oranla yüzde 42,8 artarak 7 trilyon 209 milyar 40 milyon TL oldu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de büyüme verilerine dair sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulundu. Nebati mesajında, Türkiye'nin 2021 yılında G20, OECD ve AB ülkeleri arasında en yüksek büyüme sağlayan ülke olduğunu ifade etti.

Hanehalkı tüketimi ve ihracat etkili oldu

Londra merkezli Capital Economics'ten ekonomist Jason Tuvey, söz konusu verilere dair raporunda Türkiye ekonomisinin geçen yılın 4. çeyreğinde hanehalkı tüketimi ve ihracat artışı ile kur krizinin yansımalarını atlattığını belirtti.

Tuvey, Türk ekonomisinin geleceğine dair de şu tahminlerde bulundu: "Bu yılın başında bir düşüşe girme olasılığı var. Rusya- Ukrayna çatışması da sorunlara katkıda bulundu çünkü Türkiye'de enflasyonun yüksek seyretmesine etki edecek. (Savaş) turistlerinin yüzde 20'si Rusya ve Ukrayna'dan gelen Türkiye'nin turizminin toparlanmasını baltalama tehdidi oluşturuyor."

İktisatçı Mahfi Eğilmez de enflasyonun yüksek olduğu bir ortamda yüksek büyümenin ekonomiyi ayakta tuttuğunu belirtti.

2021 yılında kişi başına GSYH cari fiyatlarla 85 bin 672 TL, ABD doları cinsinden 9 bin 539 olarak hesaplandı.

DW/ SSB,ET

(c)

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Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Türkiye İstatistik Kurumu, Türk Lirası, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Deutsche Welle

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