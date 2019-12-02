Son Dakika Haberleri: Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,9 büyüdü
Son Dakika Dünya Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,9 büyüdü - Son Dakika Dünya

Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,9 büyüdü

6 saat önce

Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 0,9 oranında büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,9 büyüdü, System.String[]

Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 0,9 oranında büyüdü.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

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Türkiye İstatistik Kurumu, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10 
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Son dakika: Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,9 büyüdü
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