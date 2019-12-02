Son Dakika › Dünya › Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,9 büyüdü - Son Dakika Dünya
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,9 büyüdü
6 saat önce
Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 0,9 oranında büyüdü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 0,9 oranında büyüdü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 12:10
Son dakika: Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,9 büyüdü Terör örgütü YPG/PKK, Deyrizor'da işgal ettiği sığınmacı kampını ateşe verdi Zincirleme kazada mucize kurtuluş anları kamerada! Trump, Temsilciler Meclisi'nde yapılacak azil oturumuna katılmayacak