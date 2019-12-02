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Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,9 oranında büyüdü
6 saat önce
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,9 oranında büyüdü
Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 0,9 oranında büyüdü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:43
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