Son Dakika Haberleri: Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,9 oranında büyüdü
Son Dakika Dünya Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,9 oranında büyüdü - Son Dakika Dünya

Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,9 oranında büyüdü

6 saat önce

Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,9 oranında büyüdü

Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,9 oranında büyüdü, System.String[]

Türkiye ekonomisi yılın 3. çeyreğinde yüzde 0,9 oranında büyüdü.


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın üçüncü çeyreğine (temmuz-eylül) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Euronews.com'da Görüntüle

Türkiye İstatistik Kurumu, Euronews, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:43 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,9 büyüdü
Zincirleme kazada mucize kurtuluş anları kamerada! Trump, Temsilciler Meclisi'nde yapılacak azil oturumuna katılmayacak Türkiye'nin sınır dışı ettiği eski İrlanda ordusu mensubu DEAŞ'lı, Dublin'de gözaltına alındı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.12.2019 17:15:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yüzde 0,9 oranında büyüdü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]