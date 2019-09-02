Son Dakika Haberleri: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1.5 daraldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1.5 daraldı

35 dakika önce

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.5 azaldı.

Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1.5 daraldı, System.String[]

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2019 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.5 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2019 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 15 artarak 1 trilyon 24 milyar 226 milyon liraya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2019 10:05 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Türkiye ekonomisi yüzde 1,5 daraldı
Arjantin'de kur kontrolleri başladı, IMF incelemede Şeyma Subaşı, havuzda üstsüz pozunu paylaştı Belçika'da, Müslümanları kızdıracak karar! Helal kesim yasağı başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.9.2019 10:40:27. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 1.5 daraldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]