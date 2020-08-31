Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 9.9 daraldı (2)

Türkiye İstatistik Kurumu 'nun (TÜİK) verilerine göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) zincirlenmiş hacim endeksi olarak, yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 9.9 daraldı.GSYH'yi oluşturan faaliyetlerden;tarım yüzde 4.0, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 11.0, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 27.8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1.7 büyürken,sanayi yüzde 16.5, inşaat sektörü yüzde 2.7, hizmetler yüzde 25, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 16.5, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2.4,diğer hizmet faaliyetleri yüzde 18 daraldı.Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 11 ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi de, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 10 azaldı.Buna göre, üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2020 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1.3 artarak 1 trilyon 041 milyar 643 milyon liraya çıktı. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 153 milyar 180 milyon olarak gerçekleşti.Bu dönemde devletin nihai tüketim harcamaları, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 0.8 azaldı. Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları yüzde 8.6, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 6.1 azaldı.Mal ve hizmet ithalatı, 2020 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 6.3, ihracatı ise yüzde 35.3 azaldı.İşgücü ödemeleri de aynı dönemde yüzde 0.,5 artarken net işletme artığı/karma gelir yüzde 2.4 azaldı.İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 36.7 iken bu oran 2020 yılında yüzde 36.8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45'den yüzde 43.9'a düştü.

TÜİK bülteninde veri ile ilgili, Kısa Çalışma Ödeneği ve Nakdi Ücret Desteği ödemeleri; üretimin devam etmesi, mevcut işgücünün korunmasıyla üretim faktörlerine yapılan ödemeler açısından işverenleri desteklemesi nedeniyle kolektif bir fayda yarattığından çalışanlara yapılan sosyal güvenlik ödemeleri ve üretim üzerindeki diğer sübvansiyon olarak hesaplara dahil edildi" denildi. (Grafik )

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