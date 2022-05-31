Büyüme rakamları açıklandı (2) - Son Dakika
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Büyüme rakamları açıklandı (2)

31.05.2022 10:51
Büyüme rakamları açıklandı (2)

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19,5 artış gösterdi.

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 19,5 artış gösterdi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın birinci çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla verilerini açıkladı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 1,2 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, ilk çeyrekte geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 artış gösterdi.

Hane halkı tüketim harcamaları yüzde 19,5 arttı

Yerleşik hane halklarının tüketim harcamaları, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 19,5 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 1,1 artış kaydetti.

Mal ve hizmet ihracatı, yılın birinci çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 16,8, ithalatı da yüzde 2,3 yükseldi.

İş gücü ödemelerinde yüzde 59,7 artış

İş gücü ödemelerinde söz konusu dönemde yüzde 59,7, net işletme artığı/karma gelir yüzde 88,1 artış gösterdi.

İş gücü ödemelerinin cari fiyatlarla gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın birinci çeyreğinde yüzde 35,5 iken bu oran 2022'de yüzde 31,5 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 45,6 iken yüzde 47,6'ya çıktı.

Tablolar

YılCari fiyatlarla GSYHCari fiyatlarla GSYHGSYH Zincirlenmiş HacimDeğişim oranı

(milyon lira)(milyon dolar)Endeksi(2009=100)(yüzde)
2020 1. Çeyrek1.071.223176.200161,34,4
2020 2. Çeyrek1.037.692152.585153-10,4
2020 3. Çeyrek1.413.883196.582198,86,3
2020 4. Çeyrek1.524.085191.535203,86,2
2020 Yıllık5.046.883716.902179,21,8
2021 1. Çeyrek1.390.704188.6551737,3
2021 2. Çeyrek1.585.213189.072186,521,9
2021 3. Çeyrek1.919.314225.983213,87,5
2021 4. Çeyrek2.313.810198.968222,49,1
2021 Yıllık7.209.040802.678198,911
2022 1. Çeyrek2.496.328179.800185,77,3
- Sektörler

TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:

2021 1. çeyrek2022 1. çeyrek
Tarım, ormancılık ve balıkçılık6,30,9
Sanayi11,47,4
İmalat sanayisi12,17,6
İnşaat3,2-7,2
Hizmetler6,114,9
Bilgi ve iletişim16,916,8
Finans ve sigorta faaliyetleri3,324,2
Gayrimenkul faaliyetleri2,55,4
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri4,88,9
Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri3,85,2
Diğer hizmet faaliyetleri15,86,8
Sektörler toplamı6,98,8
Vergi-sübvansiyon10,6-4,9
Gayrisafi yurtiçi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla)7,37,3
(Bitti)

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Kaynak: AA

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Türkiye İstatistik Kurumu, Gayrisafi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Büyüme rakamları açıklandı (2) - Son Dakika


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