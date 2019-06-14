Son Dakika Haberleri: Türkiye ekonomisi KOBİ’lerin omuzlarına yükselecek
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Türkiye ekonomisi KOBİ’lerin omuzlarına yükselecek

59 dakika önce

Türkiye ekonomisinin üretim, yatırım, ihracat ve istihdamın büyük kısmını gerçekleştiren KOBİ'lerin omuzlarında yükseleceğini belirten MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay, "KOBİ'lerimize sunulacak 25 milyar TL'lik destek, Türkiye ekonomisi için can suyu niteliği taşıyor" dedi.

Türkiye ekonomisi KOBİ’lerin omuzlarına yükselecek, System.String[]
Türkiye ekonomisinin üretim, yatırım, ihracat ve istihdamın büyük kısmını gerçekleştiren KOBİ'lerin omuzlarında yükseleceğini belirten MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay, "KOBİ'lerimize sunulacak 25 milyar TL'lik destek, Türkiye ekonomisi için can suyu niteliği taşıyor" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:53 
Müstakil Sanayi Ve İşadamları Derneği, İhracat, Ekonomi
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