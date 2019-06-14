Türkiye ekonomisi KOBİ’lerin omuzlarına yükselecek
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Türkiye ekonomisinin üretim, yatırım, ihracat ve istihdamın büyük kısmını gerçekleştiren KOBİ'lerin omuzlarında yükseleceğini belirten MÜSİAD Bursa Şube Başkanı Nihat Alpay, "KOBİ'lerimize sunulacak 25 milyar TL'lik destek, Türkiye ekonomisi için can suyu niteliği taşıyor" dedi.
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 14.06.2019 10:53
ekonomisinin üretim, yatırım, ihracat ve istihdamın büyük kısmını gerçekleştiren KOBİ'lerin omuzlarında yükseleceğini belirten MÜSİAD Bursa
Şube Başkanı Nihat Alpay, "KOBİ'lerimize sunulacak 25 milyar TL'lik destek, Türkiye ekonomisi için can suyu niteliği taşıyor" dedi.
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