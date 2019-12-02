Türkiye ekonomisi üç çeyrek daralmanın ardından yüzde 0,9 büyüdü

2018'in son çeyreğinden bu yana daralma sürecinde olan Türkiye ekonomisi, 2019'un üçüncü çeyreğinde yıllık bazda beklentiler dahilinde yüzde 0,9 büyüdü.

Reuters'ın piyasa anketinde büyümenin yüzde 1 seviyesinde olacağı tahmin edilmişti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre ekonomide bir önceki çeyreğe göre de yüzde 0,4'lük büyüme kaydedildi.

Harcamalar yöntemiyle bakıldığında büyümeye en büyük katkı, kamu harcamaları tarafından geldi. Kamu harcamaları üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 7 büyürken, iç talep de üç çeyreklik daralmanın ardından yüzde 1,5 büyümeyi başardı.

Ancak yatırımlarda daralma trendi üçüncü çeyrekte de devam etti ve yatırım tarafında yüzde 12,6'lık küçülme kaydedildi. Böylece yatırım tarafında gözlenen daralma trendi beşinci çeyreğine girmiş oldu.

Sektörel bazda bakıldığında ise en hızlı büyüme yüzde 3,8 ile tarım sektöründe gerçekleşti.

En sert daralan sektör ise bir kez daha inşaat oldu. İnşaat sektörü yılın üçüncü çeyreğinde yıllık bazda yüzde 7,8 küçüldü ve aralıksız daralma trendini beşinci çeyreğine taşıdı.

Hükümet ekonominin bu yıl yüzde 0,5, gelecek yıl ise yüzde 5 büyümesini öngörüyor.

IMF'nin Türkiye için 2019 büyüme tahmini ise yüzde 0,2 seviyesinde.