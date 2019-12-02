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Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyüdü
7 saat önce
Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyüdü(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 10:05 Kaynak: İHA
Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0,9 büyüdü
(İHA)
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