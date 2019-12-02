Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 0.9 büyüdü

Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) üçüncü çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak (2009=100), 2019 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 0.9 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre, üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2019 yılının üçünü çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 11.5 artarak 1 trilyon 145 milyar 99 milyon liraya yükseldi.

GSYH'yı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; tarım sektörü toplam katma değeri yüzde 3.8, sanayi sektörü yüzde 1.6 ve inşaat sektörü yüzde 7.8 arttı.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri yüzde 0.6 azaldı.

Yılın üçüncü çeyreğinde, 2018 yılının üçüncü çeyreğine göre değişimler söyle sıralandı:

Takvim etkisinden arındırılmış GSYH, yüzde 0.6, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH, yüzde 0.4 arttı.

Yerleşik hanehalklarının ve hanehalkına hizmet eden kar amacı olmayan kuruluşların (HHKOK) toplam nihai tüketim harcamaları, yüzde 1.5 arttı.

Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 7.0 artarken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 12.6 azaldı.

Mal ve hizmet ihracatı, yüzde 5.1 ve ithalatı ise yüzde 7.6 azaldı.

İşgücü ödemeleri yüzde 19.8, net işletme artığı/karma gelir yüzde 6.2 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı yüzde 31.3'ten yüzde 33.4'e yükseldi. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 52'den yüzde 49.3'e düştü. (Tablo)