Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık yüzde 6.7 büyüdü (2) - Son Dakika

Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık yüzde 6.7 büyüdü (2)

30.11.2020 10:15
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık yüzde 6.7 büyüdü (2), System.String[]

Türkiye'de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2020 yılı üçüncü çeyreğinde.

Türkiye'de gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) 2020 yılı üçüncü çeyreğinde. geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 6.7 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre bu dönemde;finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 41.1, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 15.0, sanayi yüzde 8.0, inşaat yüzde 6.4, tarım yüzde 6.2, diğer hizmetler faaliyetleri yüzde 6.0, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 2.8, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 2.4,hizmetler yüzde 0.8 büyürken,mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 4.5 küçüldü.TÜİK verilerine göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 15.6 ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 6.5 arttı.Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla yıllık bazda yüzde 22.6 artarak 1 trilyon 419 milyar 483 milyon liraya yükseldi. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla doları bazında 197 milyar 377 milyon dolar olarak gerçekleşti.Devletin nihai tüketim harcamaları, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 1.1 arttı. Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları yüzde 9.2 ve gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 22.5 arttı.Mal ve hizmet ithalatı, 2020 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 15.8 artarken ihracatı yüzde 22,4 azaldı.İşgücü ödemeleri, üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 9.7, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 32.1 arttı.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 32.9 iken bu oran 2020 yılında yüzde 29.9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 50.5'ten yüzde 55.3'e yükseldi. (Grafik - Tablo)


- Ayrıntılar
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık yüzde 6.7 büyüdü (2)
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık yüzde 6.7 büyüdü (2)
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık yüzde 6.7 büyüdü (2)
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık yüzde 6.7 büyüdü (2)
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık yüzde 6.7 büyüdü (2)
Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık yüzde 6.7 büyüdü (2)

Türkiye İstatistik Kurumu, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla, Gayrisafi, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Türkiye ekonomisi 3. çeyrekte yıllık yüzde 6.7 büyüdü (2) - Son Dakika Ekonomi


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