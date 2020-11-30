Türkiye ekonomisi, yeni tip koronavirüs salgınının etkilerine rağmen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 6,7 büyüdü

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Swinger operasyonu! Polis 'eş değiştirme' ilanı veren çifti müşteri gibi davranarak yakaladı

Yapımcı Bilal Özbilge, Yeliz Yeşilmen'in eşi Uğur Akbaş ile ikinci kez davalık oldu