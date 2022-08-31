Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü - Son Dakika
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Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü

31.08.2022 11:05
Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüdü.

Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüdü.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2022 yılı ikinci çeyrek Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerini açıkladı. Buna göre, GSYH 2022 yılı ikinci çeyrek ilk tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,6 arttı.

FİNANS VE SİGORTA FAALİYETLERİ 2022 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 26,6 ARTTI

GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 26,6, hizmet faaliyetleri yüzde 18,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 11,0, sanayi yüzde 7,8, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 5,3, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,1, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 1,9 ve kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 1,7 arttı. Tarım, ormancılık ve balıkçılık yüzde 2,9 ile inşaat sektörü ise yüzde 10,9 azaldı. Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,1 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2022 yılı ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,3 arttı.

GSYH 2022 YILININ İKİNCİ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 3 TRİLYON 418 MİLYAR 967 MİLYON TL OLDU

Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2022 yılının ikinci çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 114,6 artarak 3 trilyon 418 milyar 967 milyon TL oldu. GSYH'nin ikinci çeyrek değeri cari fiyatlarla ABD doları bazında 219 milyar 335 milyon olarak gerçekleşti.

YERLEŞİK HANEHALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI 2022 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 22,5 ARTTI

Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 22,5 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 2,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 4,7 arttı.

MAL VE HİZMET İHRACATI 2022 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 16,4, İTHALATI İSE YÜZDE 5,8 ARTTI

Mal ve hizmet ihracatı, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 16,4, ithalatı ise yüzde 5,8 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2022 YILI İKİNCİ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 66,4 ARTTI

İşgücü ödemeleri, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 66,4, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 134,7 arttı.

İŞGÜCÜ ÖDEMELERİNİN GAYRİSAFİ KATMA DEĞER İÇERİSİNDEKİ PAYI YÜZDE 25,4 OLDU

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın ikinci çeyreğinde yüzde 32,6 iken bu oran 2022 yılında yüzde 25,4 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 49,2 iken yüzde 54,0 oldu.

(İHA)

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Kaynak: İHA

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Türkiye ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 7,6 büyüdü - Son Dakika

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