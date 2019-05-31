Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.6 daraldı
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– Türkiye ekonomisi, (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla - GSYH) yılın ilk çeyreğinde 2018 yılının yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.6 daraldı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:06 Kaynak: DHA
– Türkiye
ekonomisi, (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla - GSYH) yılın ilk çeyreğinde 2018 yılının yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.6 daraldı.
Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2019 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 16 artarak 914 milyar 699 milyon lira oldu.
- İstanbul
Türkiye ekonomisi 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 2,6 daraldı
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