Son Dakika Haberleri: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.6 daraldı
Son Dakika Ekonomi Haber

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.6 daraldı

1 saat önce

– Türkiye ekonomisi, (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla - GSYH) yılın ilk çeyreğinde 2018 yılının yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.6 daraldı.

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.6 daraldı, System.String[]
Türkiye ekonomisi, (Gayrisafi Yurt İçi Hasıla - GSYH) yılın ilk çeyreğinde 2018 yılının yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2.6 daraldı.
Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, 2019 yılının birinci çeyreğinde cari fiyatlarla yüzde 16 artarak 914 milyar 699 milyon lira oldu.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:06 Kaynak: DHA
Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye ekonomisi 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 2,6 daraldı Bakan Pakdemirli'den çiftçilere bayram müjdesi: 170 bin çiftçiye 2 milyar lira ödenecek Günde 800 adet nargile lülesi yapıp yurt dışına satıyor Muş'ta mendık otu toplanmaya başlandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.5.2019 11:59:55. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2.6 daraldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]