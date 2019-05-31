Son Dakika Haberleri: Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçüldü
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Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçüldü

44 dakika önce

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçüldü

Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçüldü, System.String[]
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçüldü. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.

Buna göre GSYH tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 azaldı.
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Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:53 
Türkiye İstatistik Kurumu, Dünya
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