Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçüldü
44 dakika önce
Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçüldü
Türkiye
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:53
ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,6 küçüldü. Türkiye İstatistik Kurumu
(TÜİK
), bu yılın ilk çeyreğine (ocak-mart) ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı.
Buna göre GSYH tahmini zincirlenmiş hacim endeksi olarak, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2,6 azaldı.
Köprü cezalarına af getiren düzenleme Meclis'te kabul edildi
Türkiye ekonomisi 2019'un ilk çeyreğinde yüzde 2,6 daraldı
Nisan'da dış ticaret açığı yüzde 55,6 azaldı
Skandal şirket uygulaması! Mini etek giyip fotoğrafını çeken çalışanlara ikramiye